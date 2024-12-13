Burdur\'da Halk Otobüsü Kaza Yaptı, 6 Yaralı

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BURDUR'da halk otobüsü, yol kenarında tamiri yapılan tomruk yüklü kamyon ile güvenlik önlemi alan polis aracına çarptı. Kazada, 1 polis ile otobüsteki 5 üniversite öğrencisi yaralandı.

Mehmet T. yönetimindeki 07 R 3239 plakalı tomruk yüklü kamyon, Kurna rampasında arızalandı., Kamyonu sağ şeride park eden şoför, tamirci çağırdı. Kamyon tamir edilirken, İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekibi de tedbir amacıyla önlem aldı. Kamyonun yaklaşık 10 metre arkasına aracını park eden polisler, rampada diğer sürücüleri yönlendirme amacıyla çalışma başlattı. Bu sırada kent merkezinden Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'ne ilerleyen Süleyman O. yönetimindeki 15 HO 1008 plakalı halk otobüsü, saat 09.00 sıralarında önce polis aracına, ardından arızalanan kamyona çarptı. İhbarla kaza yerine ekipler sevk edildi. Kazada polis memuru Tahsin K. ile otobüsteki üniversite öğrencilerinden Şule D., Yakup G., Naz B., Mihriban K. ve Duru P. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürdü. Kazada kamyondaki tomruklardan bazıları yol kenarına düştü.

BU KEZ ARIZALI KAMYONUN FRENİ BOŞALDI

İlk kazadan yaklaşık 2 saat sonra araçların yoldan kaldırılması için yapılan çalışma sırasında freni boşalan arızalı kamyon, rampadan geriye hareket etti. Kamyon, otomobil ile başka bir polis aracına çarparak devrildi. İkinci kazada yaralanan olmadı. Tamirci Mustafa Önal, Kamyonun tamiri için Bucak'tan geldim. Daha sonra polis ekibi geldi. 10 metre geride durdu. Otobüs, polis ekip aracına, sonra kamyona çarptı. Polis aracı çarpmanın şiddetiyle şarampole sürüklendi. Kamyondaki kütüklerin altında kalıyordum, kaçtım dedi.