Burdur'da geçen yıl 4 bin 600 dekarda ekimi yapılan haşhaş tarlalarından yaklaşık 214 ton ürün elde edildi. Yaygın olarak ilaç sanayisinde kullanılan haşhaşlar, bu yıl da mayısın ortalarında çiçek açtı. Haşhaşın beyaz ve mor çiçekleri, fotoğraf tutkunlarından ilgi gördü. Beyaz ve mor renklere bürünmüş tarlaları görüntüleyenler, sanal medyada paylaştı.
Son Dakika › Güncel › Burdur'da Haşhaş Çiçekleri Göz Kamaştırıyor - Son Dakika
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