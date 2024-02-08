Burdur'da İzinli Çıkan Hükümlü Eski Karısını Öldürdü - Son Dakika
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Burdur'da İzinli Çıkan Hükümlü Eski Karısını Öldürdü

Burdur\'da İzinli Çıkan Hükümlü Eski Karısını Öldürdü

Burdur'un Çavdır ilçesinde cezaevinden izinli çıkan hükümlü, eski karısını av tüfeğiyle vurarak ve bıçaklayarak öldürdü. T.Y., eski eşinin kaldığı otel odasına giderek tartışma çıkardıktan sonra ateş açtı ve bıçakladı. Kadın olay yerinde hayatını kaybederken, T.Y. polis tarafından yakalandı ve işlemleri devam ediyor.

08.02.2024 15:47  Güncelleme: 15:48
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Burdur'un Çavdır ilçesinde cezaevinden izinli çıkan hükümlü, eski karısını av tüfeğiyle vurarak ve bıçaklayarak öldürdü.

Hükümlü T.Y. (45), 14 Ocak'ta boşandıkları eski eşi Özlem Şımarık'ın (28) Çavdır- Antalya kara yolundaki kaldığı otel odasına geldi.

Aralarındaki tartışmanın ardından T.Y, eski karısına av tüfeğiyle ateş açtı. Daha sonra Şımarık'ı bıçaklayan T.Y. olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine otele 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince Çavdır Devlet Hastanesine kaldırılan kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Denizli'nin Çameli ilçesinde polis ekiplerince yakalanan T.Y, Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Çavdır İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen T.Y'nin işlemleri sürüyor.

Hayatını kaybeden Özlem Şımarık'ın 2 çocuk annesi olduğu, T.Y'nin ise "kasten yaralama" suçundan bulunduğu cezaevinden izinli çıktığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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