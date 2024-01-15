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Kırmızı ışıkta bekleyen otomobil yangında kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Kırmızı ışıkta bekleyen otomobil yangında kullanılamaz hale geldi

BURDUR'da Köprübaşı'nda kırmızı ışıkta bekleyen Enver İmer yönetimindeki otomobilin motor bölümünde çıkan yangın, çevredekilerin müdahalesi ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. Otomobilde büyük çapta hasar oluştu ve çekiciyle götürüldü.

15.01.2024 - 10:44,
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BURDUR'da kırmızı ışıkta bekleyen otomobil çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Dün akşam üzeri Köprübaşında kırmızı ışıkta bekleyen Enver İmer yönetimindeki 15 AP 236 plakalı otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. Yangını fark eden çevredekiler ilk müdahaleyi yangın tüpleriyle yaptı. Daha sonra olay yerine çağrılan Burdur Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü. Büyük çapta hasarın oluştuğu otomobil çekici ile götürüldü. (DHA)

Kırmızı ışıkta bekleyen otomobil yangında kullanılamaz hale geldi
Kaynak: DHA
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