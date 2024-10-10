Burdur'da Organ Bağışı, 4 Hastaya Hayat Verecek - Son Dakika
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Burdur'da Organ Bağışı, 4 Hastaya Hayat Verecek

Burdur\'da Organ Bağışı, 4 Hastaya Hayat Verecek

Burdur'da beyin ölümü gerçekleşen kişiden alınan kalp, karaciğer ve böbrek 4 hastaya nakledilecek.

10.10.2024 18:16
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Burdur'da beyin ölümü gerçekleşen kişiden alınan kalp, böbrekler ve karaciğer 4 hastaya nakledilecek.

Gölhisar ilçesinde evde banyoda düşmesi sonucu beyin kanaması geçiren ve 3 gündür Burdur Devlet Hastanesinde yoğun bakım ünitesinde tedavi gören H.T'nin (34) dün gece beyin ölümü gerçekleşti.

Ailesi, isminin açıklanmasını istemedikleri erkek hastanın organlarını bağışladıklarını bildirdi.

Akdeniz ve Hacettepe üniversiteleri doku ve organ nakil merkezlerinden yola çıkan özel ekipler, öğlen saatlerinde Burdur'a ulaşarak saat 12.00'de ameliyata başladı. Yaklaşık 3,5 saat süren operasyonla alınan kalp, Ankara'da nakil bekleyen hasta için Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'ndan uçakla, karaciğer ile böbrekler de Antalya'daki hastalar için araçla sevk edildi.

Burdur Devlet Hastanesi Başhekimi Murat Yüksel, gazetecilere, bağışlanan kalp, karaciğer ve böbreklerin 4 kişiye hayat olacağını belirterek, aileye teşekkür etti, şükranlarını sunduklarını söyledi.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Kısaoğlu da dünyada ve Türkiye'de organ nakli bekleyen çok fazla hasta olduğunu dile getirerek, "Bekleme listesinde hastalar sürekli artıyor. Nakil yapılmadığı sürece artıyor. Tabii gönül ister ki ülkemizde de diğer dünya ülkeleriyle kıyasladığımız zaman özellikle Amerika'daki gibi organ bağış oranı daha yüksek olsun." diye konuştu.

Organ bağışlama kararı alan aileye minnettar olduklarını vurgulayan Kısaoğlu, "4 kişiye can olacak. Çok güzel bir şey bu. Bunun için biz de yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Canlı vericiyle diğer ülkelerle aramızdaki farkımızı kapatmaya çalışıyoruz. Toplumu bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Hep birlikte organ bağışının önemini vurgulamamız ve bağışı artırmamız lazım." dedi.

Kaynak: AA

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