Burdur'da Trafik Denetimleri Artırılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Burdur'da Trafik Denetimleri Artırılıyor

Burdur\'da Trafik Denetimleri Artırılıyor
14.04.2026 18:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur Valiliği toplantısında, Isparta-Antalya yolunda denetimlerin artırıldığı ve kazaların azaltılacağı belirtildi.

Burdur Valiliği Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı'nda Isparta- Antalya Devlet Karayolu'nda denetimlerin artırıldığı belirtildi.

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, Isparta-Antalya Devlet Karayolu'nun genellikle 10 bin aracın kullandığı güzergah olduğu, bayram ve tatil dönemlerinde günlük araç sayısının 18 bine kadar ulaştığı belirtildi.

Yolun, özellikle yağışlı havalarda virajlı ve eğimli yapısının risk oluşturduğu, sürücülerin daha dikkatli olması gerektiği vurgulanan toplantıda, kazaların azaltılması amacıyla güzergahta denetimlerin artırıldığı, yol üzerinde 9 seyyar radar hız kontrolü ikaz levhası ile 4 sabit radar uyarı levhasının bulunduğu, trafik jandarması tarafından sabit ve seyir halinde hız kontrollerinin sürdürüldüğü bildirildi.

Yoğun dönemlerde ise ek trafik ve asayiş timleriyle denetimlerin desteklendiği ifade edilen toplantıda, güzergahta, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarında ise önceki yıla göre yüzde 19 düşüş yaşandığı açıklandı.

Burdur il sınırından Antalya yönüne doğru bölünmüş yol çalışmalarının sürdüğü, denetim istasyonu için kamulaştırma çalışmalarının devam ettiği bildirilen toplantıda, Bucak bölgesinde ortalama hız koridoru kurulması için keşif ve yer belirleme çalışmalarının tamamlandığı da kaydedildi.

Dijital denetim sistemlerinin kurulmasıyla kazaların daha da azaltılması hedefleniyor

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, toplantıda yaptığı konuşmada, emniyet kemeri kullanımının ve hız limitlerine uymanın hayati önem taşıdığını belirterek, yolun fiziki şartlarının özellikle yolu bilmeyen sürücüler için risk oluşturduğunu ifade etti.

Son dönemde yaşanan ölümlü kazaların kendilerini derinden üzdüğünü vurgulayan Bilgihan, dijital denetim sistemlerinin kurulmasıyla kazaların daha da azaltılmasının hedeflendiğini sözlerine ekledi.

Vali Bilgihan, ildeki asayiş olayları hakkında da bilgiler vererek, Burdur'da bu yıl kişilere karşı 895, malvarlığına karşı 229, millete ve devlete karşı 26, topluma karşı 224 ve takibi gerektiren 972 olay olmak üzere toplam 2 bin 346 olay meydana geldiğini, tüm suçların alınan tedbir ve önleyici çalışmalar neticesinde geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 3 azaldığını bildirdi.

Martta ise 152 firarinin yakalandığını aktaran Bilgihan, 27 ruhsatsız silahın ele geçirildiğini,16 şüpheli hakkında işlem yapıldığını kaydetti.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Burdur'da Trafik Denetimleri Artırılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 20:08:54. #7.12#
SON DAKİKA: Burdur'da Trafik Denetimleri Artırılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.