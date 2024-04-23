Burdur'un içme suyu sorunu göl ortasından geçirilecek Senir Suyu Projesi ile çözülmeye çalışılacak - Son Dakika
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Burdur'un içme suyu sorunu göl ortasından geçirilecek Senir Suyu Projesi ile çözülmeye çalışılacak

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Kuraklık nedeniyle yaz aylarında Burdur içme suyu sorunu yaşayabilir. Yaşanan iklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle yaz aylarında içme suyu tehlikesiyle karşı karşıya kalabilecek olan Burdur'a Burdur Gölü'nün ortasından geçirilmesi planlanan Senir Suyu Projesiyle çözüm bulunmaya çalışılıyor. Yapılacak proje ise 2025 yılından sonra Burdur'a hizmet verebilecek.

23.04.2024 10:40
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Burdur'un içme suyu sorunu göl ortasından geçirilecek Senir Suyu Projesi ile çözülmeye çalışılacak

Kuraklık nedeniyle yaz aylarında Burdur içme suyu sorunu yaşayabilir

BURDUR - Yaşanan iklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle yaz aylarında içme suyu tehlikesiyle karşı karşıya kalabilecek olan Burdur'a Burdur Gölü'nün ortasından geçirilmesi planlanan Senir Suyu Projesiyle çözüm bulunmaya çalışılıyor. Yapılacak proje ise 2025 yılından sonra Burdur'a hizmet verebilecek.

Dünyada yaşanan iklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle birçok il susuzlukla karşı karşıya kalma tehlikesi yaşıyor. Bu illerden biri de Burdur. Yaşanan kuraklık nedeniyle Türkiye'nin yedinci büyük gölü olan Burdur Gölü bile dörtte birini kaybederken yağışsız geçen kış mevsimi nedeniyle yaz aylarında şehir içme suyu sorunuyla karşı karşıya kalmak üzere. Yaşanabilecek bu olumsuz duruma karşı yetkililer farklı projeler üreterek önlem almaya çalışıyor. Bu projelerden birisi de Burdur Gölü'nün karşı kıyısında bulunan Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Senir Kasabası'ndan Burdur'un 10-15 yıllık su sorununu çözecek su getirmek.

Senir Kasabası'nda bulunan 3 adet sondaj kuyusundan çıkan suların yine Senir bölgesinde Burdur Gölü kenarında bulunan kuyularda toplanarak buradan da Burdur Gölü üzerine kurulacak boru hattı ile Burdur'a getirilmesi hedefleniyor. Göl çekilmeden önce gölün alt kısmından Burdur'a su desteği sağlayan bu proje gölün çekilmesiyle birlikte iptal edilmişti. Şimdi ise yapılacak yeni çalışmalarla Senir Suyu projesi tekrar canlandırılacak.

Proje çerçevesinde Senir Kasabasında incelemelerde bulunan Burdur Valisi Türker Öksüz, Burdur Milletvekilleri Prof. Dr. Adem Korkmaz ve Mustafa Oğuz'dan proje hakkında bilgi aldı. Vali Öksüz'ü bilgilendiren Milletvekili Korkmaz projenin ancak 2025 yılından itibaren katkı verebileceğini, 2024 yılı yaz ayına yetişemeyeceğini dile getirdi.

Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, Burdur Gölü, Burdur, Senir, Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burdur'un içme suyu sorunu göl ortasından geçirilecek Senir Suyu Projesi ile çözülmeye çalışılacak - Son Dakika

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