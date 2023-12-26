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Burdur Valisi Türker Öksüz, Mehmet Akif Ersoy'u anma mesajı yayımladı - Son Dakika
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Burdur Valisi Türker Öksüz, Mehmet Akif Ersoy'u anma mesajı yayımladı

Burdur Valisi Türker Öksüz, İstiklal Marşı'nın yazarı, şair Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 87. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Öksüz, mesajında Ersoy'u saygı ve rahmetle anarak, Türk milletinin kalbinde taht kurduğunu belirtti.

Burdur Valisi Türker Öksüz, Mehmet Akif Ersoy\'u anma mesajı yayımladı
26.12.2023 - 16:27,  Güncelleme: 16:32
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Burdur Valisi Türker Öksüz, İstiklal Marşı'nın yazarı, şair Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 87. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Öksüz, mesajında vatan şairi, mütefekkir gönül insanı Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 87. yıl dönümünde saygı ve rahmetle andığını belirtti.

Ersoy'un yaşadığı tüm zorluklara rağmen, mücadeleci kişiliğiyle yaşadığı döneme damga vurduğunu hatırlatan Öksüz, şairin değerlerine ve davasına bağlılığıyla ve örnek hayatıyla Türk milletinin kalbinde taht kurduğunu kaydetti.

Vatan şairinin kaleme aldığı eserlerinin, vaazlarının millete armağan ettiği İstiklal Marşı'nın Türk milletinin İstiklal ve hürriyete olan inancının en güçlü ifadesi olduğuna işaret eden Öksüz, şunları kaydetti:

"Bugün bizlere düşen Akif'in ifade ettiği 'Asım'ın Nesli' gibi iman, irfan, fazilet ve bilgiyle donanmış; karakterli, ahlaklı, kişilikli, vatanına, milletine sahip çıkan bir gençlik yetiştirmek için çok çalışmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Kurucu Gazi Meclis'te Burdur mebusu olarak ilimizi temsil etmesiyle her zaman gurur duyduğumuz İstiklal Şairi'miz Mehmet Akif Ersoy'u vefatının yıl dönümünde saygı, minnet ve rahmetle anıyorum."

Kaynak: AA
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