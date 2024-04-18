Burdur ve Bucak'ta Çöl Tozu Etkisi

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Burdur ve Bucak'ta Çöl tozu etkili oldu

Havadan çekilen görüntülerde tozlu hava görüntülendi

BURDUR - Burdur merkez ve Bucak ilçesinde Afrika'dan gelen çöl tozları etkili oldu. Çöl tozları nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü ve kapalı bir havanın hakim olduğu Burdur'da çöl tozlarının etkisi havadan drone ile görüntülendi.

Bugün itibariyle Afrika'dan gelen çöl tozları Akdeniz Bölgesi'nde etkisini göstermeye sabah saatlerinden itibaren başladı. Burdur merkez ve Bucak ilçesinde de etkili olan çöl tozları nedeniyle kentte kapalı bir hava hakimdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sayfasında paylaşılan haritalarda çöl tozlarının etkili olduğu bölgeler hakkında vatandaşlar bilgilendirildi. Meteoroloji verilerine göre çöl tozlarının Bölgede daha fazla olacağı öngörülüyor.

Ülkede etkili olan çöl tozları nedeniyle hava kalitesinin düşeceği bu yüzden astım ve üst solunum yolu sıkıntıları olanların bu günlerde daha dikkatli olmaları gerektiği uzmanlar tarafından vurgulandı.

Çöl tozlarının çiftçiler için herhangi bir olumsuzluk oluşturmadığı akside gelen tozların tarım ürünlerine faydalı olacağı da söylenenler arasında.