Burhaniye'de Gençlik Bayramı İçin 'Mikrofon Gençlerde' Etkinliği

(BALIKESİR)- Burhaniye Kent Konseyi Gençlik Meclisi, Burhaniye Belediyesi iş birliğiyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında "Mikrofon Gençlerde" etkinliği düzenleyecek.

Burhaniye'da 9 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, 18 Mayıs 2025 Pazar günü Ören Meydanı'nda saat 17.00'de düzenlenecek programla başlayacak. Program, açılış konuşmalarının ardından gençlerin soru-cevap şeklinde görüşlerini dile getirebileceği "Mikrofon Gençlerde" bölümüyle devam edecek. Etkinliğe katılacak gençler arasında karaoke etkinliği de düzenlenecek. Ayrıca Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Grup Mod10, ücretsiz gençlik konseri verecek.