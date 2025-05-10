(BALIKESİR)- Burhaniye Kent Konseyi Gençlik Meclisi, Burhaniye Belediyesi iş birliğiyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında "Mikrofon Gençlerde" etkinliği düzenleyecek.
Burhaniye'da 9 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, 18 Mayıs 2025 Pazar günü Ören Meydanı'nda saat 17.00'de düzenlenecek programla başlayacak. Program, açılış konuşmalarının ardından gençlerin soru-cevap şeklinde görüşlerini dile getirebileceği "Mikrofon Gençlerde" bölümüyle devam edecek. Etkinliğe katılacak gençler arasında karaoke etkinliği de düzenlenecek. Ayrıca Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Grup Mod10, ücretsiz gençlik konseri verecek.
Son Dakika › Güncel › Burhaniye'de Gençlik Bayramı İçin 'Mikrofon Gençlerde' Etkinliği - Son Dakika
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