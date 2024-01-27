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Burhaniye'de Zeytin ve Zeytinyağı Hasat Festivali Coşkusu - Son Dakika
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Burhaniye'de Zeytin ve Zeytinyağı Hasat Festivali Coşkusu

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde düzenlenen 19. Zeytin ve Zeytinyağı Hasat Festivali kapsamında kortej yürüyüşü yapıldı. Festivalin ilk gününde düzenlenen yürüyüş, belediye hizmet binası önünden Cumhuriyet Meydanı'na kadar devam etti. Etkinlikte, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı ve yöresel tarhana çorbası ikram edildi. Festivalde zeytinciliğin önemi vurgulandı ve hasat edilen zeytinlerin tüketicilere ulaştırılmaya başlandığı belirtildi.

Burhaniye\'de Zeytin ve Zeytinyağı Hasat Festivali Coşkusu
27.01.2024 - 22:35,
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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bu yıl 19'uncusu düzenlenen Zeytin ve Zeytinyağı Hasat Festivali kapsamında kortej yürüyüşü yapıldı.

Festivalin ilk gününde düzenlenen yürüyüş, belediye hizmet binası önünden Cumhuriyet Meydanı'na kadar devam etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla süren etkinlikte, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Burhaniye Belediyesi Gençlik Merkezi Halk Oyunları Ekibinin gösterisinin ardından katılımcılara yöresel tarhana çorbası ikram edildi.

Balıkesir Büyükşehir Başkan Vekili Birol Şahin, zeytinciliğin önemine vurgu yaparak, festivalin hayırlı olmasını diledi.

Belediye Başkanı Deveciler ise büyük coşkuyla hasadı yapılan zeytinlerin tüketicilere ulaştırılmaya başladığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu yıl 19'uncusunu düzenlediğimiz Burhaniye Zeytin ve Zeytinyağı Hasat Festivali vesilesiyle hemşehrilerimizle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yaşadığımız bu verimli topraklarda dünyanın en lezzetli ve kaliteli zeytinyağları üretiliyor. Zeytin ve Zeytinyağı Hasat Festivalimiz ülkenin birçok yerinden misafirlerimizi Burhaniye'mizde ağırlama fırsatı sağlıyor."

Kaynak: AA
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