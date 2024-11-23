Bursa- Ankara kara yolunda başlayan kar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Kara yolunun Bursa'nın İnegöl ilçesi Ümitalan mevkisi, kar yağışından dolayı beyaz örtüyle kaplandı.
Sürücülere zor anlar yaşatan, ulaşımda güçlüklere yol açan yolda trafik zaman zaman yavaşlıyor.
Yer yer araç kuyruklarının oluştuğu Bursa-Ankara kara yolunda ekipler, temizlik ve tuzlama çalışması yapıyor.
Son Dakika › Güncel › Bursa-Ankara Yolunda Kar Engeli - Son Dakika
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