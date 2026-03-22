Bursa-Ankara Yolunda Yoğun Trafik

Ramazan Bayramı'nın son gününde Marmara ile İç Anadolu illerini birbirine bağlayan Bursa-Ankara kara yolu üzerinde dönüş yolculukları başladı. Özellikle İnegöl ilçesi mevkisinde trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, uzun araç kuyrukları oluştu. Öğrencilerin de pazartesi günü yeniden ders başı yapacak olması nedeniyle kara yolunda trafik yoğunluğu arttı. Yoğunluğun yaşandığı güzergahlarda görev alan İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, trafik akışının düzenli ilerlemesi için çalışmalarını sürdürdü. Ekipler sürücülere dikkatli olmaları, hız kurallarına uymaları ve takip mesafesini korumaları yönünde uyarılarda bulundu.