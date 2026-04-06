Bursa Belediye Başkanı Tutuklandı
Bursa Belediye Başkanı Tutuklandı

Bursa Belediye Başkanı Tutuklandı
06.04.2026 15:59
Mustafa Bozbey, rüşvet suçlamasıyla tutuklandı; yerine Vali Yardımcısı Hulusi Doğan atandı.

BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in 'usulsüzlük' ve 'rüşvet' suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanıp, görevinden uzaklaştırılmasının ardından yerine geçici olarak Vali Yardımcısı Hulusi Doğan görevlendirildi.

31 Mart'ta düzenlenen operasyonla gözaltına alınan ve 4 Nisan'da çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in, İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılmasının ardından, yerine geçici olarak Bursa Vali Yardımcısı Hulusi Doğan görevlendirildi. Bursa Valisi Erol Ayyıldız tarafından hazırlanan görevlendirme yazısında, "İçişleri Bakanlığının 04/04/2026 tarih ve İNS: 2026.16.831 sayılı Onayı ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa BOZBEY görevinden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45'inci maddesi hükümleri çerçevesinde belediye başkan vekili seçilinceye kadar Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı iş ve işlemlerini yürütmek üzere Bursa Vali Yardımcısı Hulusi DOGAN görevlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

