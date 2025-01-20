Bursa Bellek-Kent Söyleşileri Başladı: Ezel Akay İlk Konuk

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(BURSA)- Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kaybolan kültürel mirası kayıt altına alma çalışmaları kapsamında başlatılan Bursa Bellek-Kent Söyleşileri'nin ilk konuğu yönetmen Ezel Akay oldu.

Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı Kent Tarihi Araştırmaları ve Arşiv Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen Bursa Bellek-Kent Söyleşileri ile Bursa'da doğmuş, büyümüş veya hayatının bir kısmını Bursa'da geçirmiş sanatçıların kent anılarının kayıt altına alınması hedefleniyor. Her ay farklı bir sanatçının konuk edileceği söyleşi serisinin ilk konuğu yönetmen, senarist ve yapımcı Ezel Akay oldu.

'Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?' filminin hikayesi ele alındı

Merinos Bursa Müze Galeri Alanı'ndaki etkinliğe, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız, Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı Güney Özkılınç ve sanatseverler katıldı.

Moderatörlüğünü Gazeteci Sibel Bağcı Uzun'un üstlendiği söyleşide, Bursa Erkek Lisesi mezunu Ezel Akay, 1970'li yıllara denk gelen Bursa'da geçen gençlik yıllarını anlattı.

Söyleşide, Türk gölge oyununun temel taşlarından Hacivat ve Karagöz'ün hayatından yola çıkarak hazırlanan, yönetmenliğini Ezel Akay'ın yaptığı, Bursa'da çekilen "Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?" filminin hikayesi de ele alındı.

1971-1978 yıllarındaki Bursa'ya yolculuğun yapıldığı söyleşide, katılımcılar Çekirge Mutlu Evler'den Setbaşı'na, Aşıklar Kahvesi'nden Burgaz'a, Bursa hamamlarının ritüellerinden eski sinemalarına kadar birçok konuda Bursa'nın unutulmaz anılarına tanıklık etti.

Programın sonunda Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız tarafından ünlü yönetmen Ezel Akay'a hediye takdim edildi.