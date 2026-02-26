Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey: "Bursa, Fethin 700'üncü Yılında Dünya Sahnesinde Hak Ettiği Yeri Alacak"

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa'nın fethinin 700'üncü yılı etkinlikleri kapsamında Heritage İstanbul Fuarı'na katılarak kentin tarihi ve kültürel mirasını ulusal ve uluslararası arenada tanıtacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Bursa, fethin 700'üncü yılında dünya sahnesinde hak ettiği yeri alacak. Tüm çalışmalarımızla Bursamızın kültürel mirasını daha görünür kılmaya devam edeceğiz" dedi.

Somut ve somut olmayan kültürel miras alanlarındaki tüm kurum ve kuruluşları bir araya getiren Uluslararası Koruma, Restorasyon, Arkeoloji, Müzecilik Teknolojileri Fuar ve Konferansı'nın (Heritage İstanbul 2026) tanıtım toplantısı, Bursa'da gerçekleştirildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Muradiye El Yazmaları Müzesi'nde düzenlenen programda, 1-4 Nisan 2026 tarihlerinde yapılacak fuara ilişkin detaylı bilgi verildi.

Bozbey, 2026 yılının Bursa için çok özel bir yıl olduğunu vurguladı. Bursa'nın fethinin 700'üncü yılında geçmişi yeniden hatırlatan, kökleriyle bağlarını daha da güçlendiren büyük bir heyecan yaşadıklarını dile getiren Bozbey, yüzyıllar boyunca dünya tarihini ve coğrafyasını etkileyen büyük bir medeniyet yürüyüşünün başlangıcı olduğunu belirtti.

Bursa'nın yalnızca Osmanlı'nın değil, Cumhuriyet'i de kapsayan geniş bir tarihsel birikimin taşıyıcısı olduğunu belirten Bozbey, "Bu miras, bugün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alarak evrensel bir değer kazanmıştır. Somut olmayan mirasımızla Bursa, yaşayan ve güçlü bir hafızadır. Yedi asırlık bu birikim, üretimin, mimarinin ve sanatın geliştiği çok katmanlı bir kent olduğumuzu göstermektedir" dedi.

"Bursa, Edirne ve İstanbul'un başkentlik mirasını, tarihsel süreklilik ve kültürel miras perspektifiyle ele alacağız"

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin fethin 700'üncü yılında büyük mirası yalnızca anmakla yetinmediğini anlatan Bozbey, geçmişi, bugüne ve geleceğe ışık tutan yönleriyle ele alarak kapsamlı bir program yürüttüklerini dile getirdi. Programın önemli duraklarından birinin de 2 Nisan'da Heritage İstanbul Fuarı'nda düzenlenecek "Beylikten İmparatorluğa, Başkentlerde Osmanlı Mirası" başlıklı panel olacağının altını çizen Bozbey, "Bursa, Edirne ve İstanbul'un başkentlik mirasını, tarihsel süreklilik ve kültürel miras perspektifiyle ele alacağız. Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu moderatörlüğünde, paydaşlarımızla birlikte hayata geçireceğimiz panelin, geçmişten bugüne uzanan başkentlerin mirasını ortak bir bakışla değerlendirmek ve geleceğe dair güçlü bir vizyon ortaya koymak açısından zemin oluşturacağına inanıyoruz. Önümüzdeki süreçte de üç başkentin ortak mirasını farklı etkinliklerle gündeme taşımayı, bu değeri daha görünür kılmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

European Museum Academy'nin 2027 yıllık toplantısı, Bursa'da gerçekleştirilecek

Bursa'nın kültürel mirası ve müzecilik vizyonu adına önemli bir gelişmeyi daha paylaşan Bozbey, Avrupa'nın saygın müzecilik kuruluşlarından biri olan European Museum Academy'nin 2027 yıllık toplantısının ve ödül töreninin Bursa'da gerçekleştirileceğini açıkladı. Eylül 2027'de düzenlenecek buluşmanın, Bursa'nın müzecilik alanında ortaya koyduğu nitelikli çalışmaların güçlü bir göstergesi olduğunu söyleyen ve organizasyonun kentin uluslararası görünürlüğüne ve turizm potansiyeline önemli katkılar sağlayacağını belirten Bozbey, katılımcılara Muradiye El Yazmaları Müzesi ile ilgili bilgi verdi.

Türk dili, edebiyatı ve tarihinin temel kaynaklarından biri olan Dede Korkut Oğuznameleri'nin, dünyada yalnızca beş nüshasından biri kabul edilen "Dede Korkut Bursa Yazması"nın bu müzede sergilendiğini hatırlatan Bozbey, eserin hem edebi hem tarihi açıdan son derece kıymetli bir mirası temsil ettiğini dile getirdi.

"Bursamızı; tarihine sahip çıkan, kültür üreten, paylaşan ve dünyayla buluşturan bir kent olarak yarınlara taşımakta kararlıyız"

Dünya Bıçak Başkentleri Birliği'nin 2027 yılı buluşmasının da Bursa'da yapılacağını hatırlatan Bozbey, "Bizler için kültürel miras; geçmişe duyulan saygının ötesinde, geleceğe dair sorumluluğumuzdur. Bursamızı; tarihine sahip çıkan, kültür üreten, paylaşan ve dünyayla buluşturan bir kent olarak yarınlara taşımakta kararlıyız. Bursa, fethin 700'üncü yılında dünya sahnesinde hak ettiği yeri alacak. Tüm çalışmalarımızla Bursamızın kültürel mirasını daha görünür kılmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Heritage Projeler Kurucusu Osman Murat Akan, kendilerine bu olanağı sağlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederek organizasyona ilişkin bilgi verdi. Türkiye'nin kültürel miras alanında dünya çapında değere sahip olduğunu söyleyen Akan, şunları dile getirdi:

"140 katılımcı firma ve kamu kurumu ile 35 civarında sivil toplum kuruluşu olacak"

"Restorasyon, müzecilik başta olmak üzere kütüphanecilik, arkeoloji alanı ve somut olmayan kültürel miras alanı artık çok önemli bir seviyede. Bu alanı geliştirmek, ileri kuşaklara aktarmak ve birçok kurumu uluslararası standartlarda bir araya getirmek için platform oluşturduk. Bu sene 9.'sunu yapacağız. Bölgesel kurumları bir araya getiriyoruz. Dört gün boyunca önemli isimleri ağırlayacağız. Bu sene 10 binin üzerinde ziyaretçi bekliyoruz. 140 katılımcı firma ve kamu kurumu ile 35 civarında sivil toplum kuruluşu olacak. Rusya Kültür Bakanlığı bir pavilyonla, 30'a yakın müzesiyle birlikte katılacak. Arnavutluk Kültür Bakanlığı ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden kültür departmanı da bizlerle olacak. İtalya, Fransa, Almanya gibi ülkelerden de bireysel katılım olacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi bu sene daha büyük bir stantla ve interaktif bir katılımla yer alacak. Katkı sunan tüm kurumlara teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından Bozbey tarafından Osman Murat Akan'a Dede Korkut Bursa Yazması tıpkı basımı ve Bursa'nın Fethi'nin 700'üncü yılı anısına hazırlanan kartpostal ve pullar hediye edildi.