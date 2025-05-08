Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'den Burulaş'taki Greve İlişkin Açıklama: "Taleplerin Mevcut Şartlarda Gerçekçi Olmadığını İfade Ediyoruz" - Son Dakika
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'den Burulaş'taki Greve İlişkin Açıklama: "Taleplerin Mevcut Şartlarda Gerçekçi Olmadığını İfade Ediyoruz"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, BURULAŞ ile Demiryol-İş Sendikası arasında devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerine ilişkin olarak, "Başlangıçta sendika yönetimi yüzde 75 civarındaki bir artış oranıyla karşımıza geldi. Daha sonra görüşmelerde yüzde 54’e düştü. En son yüzde 47’de ısrar ederek grev kararını açıkladı. Bu taleplerin mevcut şartlarda gerçekçi talepler olmadığını ifade ediyoruz. Bizler 13 bin 800 kişilik büyük bir aileyiz. Bu aile arasında bir fark oluşturmak istemiyoruz" dedi.

08.05.2025 16:58  Güncelleme: 18:43
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(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, BURULAŞ ile Demiryol-İş Sendikası arasında devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerine ilişkin olarak, "Başlangıçta sendika yönetimi yüzde 75 civarındaki bir artış oranıyla karşımıza geldi. Daha sonra görüşmelerde yüzde 54'e düştü. En son yüzde 47'de ısrar ederek grev kararını açıkladı. Bu taleplerin mevcut şartlarda gerçekçi talepler olmadığını ifade ediyoruz. Bizler 13 bin 800 kişilik büyük bir aileyiz. Bu aile arasında bir fark oluşturmak istemiyoruz" dedi.

Başkan Bozbey, BURULAŞ ile Demiryol-İş Sendikası arasında devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleriyle ilgili açıklama yaptı. Dün itibarıyla sendika tarafından greve çıkılacağı yönünde karar alındığını hatırlatan Bozbey, şunları kaydetti:

"Bu artış hayata geçirilirse, bilet fiyatının yaklaşık 56 TL olması gerekir"

"Çalışanlarımıza en iyi koşulları sağlamaya çalışırken, belediyemizin mali disiplini ve sürdürülebilirliği de bizim için vazgeçilmezdir. Her zaman söylüyoruz. Şeffafız, hesap verebilir bir anlayışa sahibiz. Şeffaf olmak demek, hiç çekinmeden her şeyi paylaşmak, kamuoyunun bilgisine sunmaktır. Başlangıçta sendika yönetimi yüzde 75 civarındaki bir artış oranıyla karşımıza geldi. Daha sonra görüşmelerde yüzde 54'e düştü. En son yüzde 47'de ısrar ederek grev kararını açıkladı. Bu taleplerin mevcut şartlarda gerçekçi talepler olmadığını ifade ediyoruz. Bu artış hayata geçirilirse, sadece BursaRay'da maliyet üzerinden hesaplanırsa bilet fiyatının yaklaşık 56 TL olması gerekir. Uzun hatlarda da yaklaşık 64 TL olması lazım."

Diğer iştirak şirketlerinde sözleşmelerin tamamlandığını belirten Bozbey sözlerine, şöyle devam etti:

"Kurum içi dengeyi sağlamak ve uygulamak zorundayız"

"Bu sözleşmelerle birlikte işçilerimizin yaşam standartlarında önemli bir iyileşme de sağlamış olduk. Bir tek burada anlaşmazlığa düşüldü. İstenen artışın Bursa halkına önemli bir yük getireceğinin altını çizmek istiyorum. Ben, öncelikle bir kamu yöneticisiyim. Harcanan her kuruş, Bursalının, milletin parasıdır. Benim param değil. Halkımızın, esnafımızın, iş dünyasının vergileriyle belediyemize gelen her bir kişinin parasını en iyi biçimde değerlendirmek zorundayız. Mali disiplinle kurumu yönetme sorumluluğuna sahibiz. Her kaynağı verimli kullanmak zorundayız. İsraf etmeden, idareli harcamakla yükümlüyüz. Bizler 13 bin 800 kişilik büyük bir aileyiz. Bu aile arasında da bir fark oluşturmak istemiyoruz. BURULAŞ çalışanı da bizim için kıymetlidir, diğer şirketlerde çalışanlar da bizim için değerlidir. Çalışanlarımızın her biri aslında bir Mustafa Bozbey'dir. Ona göre hizmet üretiyorlar ve bizleri temsil ediyorlar. Tüm çalışanlarımıza güveniyoruz. Kurumsal sürdürülebilirliği, iş barışını ve kurum içi dengeyi de sağlamak ve uygulamak zorundayız."

"En düşük ücret net 50 bin lira olacak"

Süreci tutarlı ve olumlu bir şekilde yönetmeye çalıştıklarını belirten Bozbey, yapıcı bir tutum sergileyerek emekten, haktan yana bir anlayışla hareket ettiklerini, teklifi imkanların en üst sınırında tuttuklarını dile getirdi. Teklifi açıklayan Bozbey, "En düşük ücret net 50 bin lira olacak. Tren sürücülerimize yaklaşık 73 bin 800 TL civarında, bakım formenlerimize 78 bin 300 TL civarında teklifimiz var. Kurumumuzda asgari ücret alan yok. Otobüs şoförlerinin aldığı ücret düşüktü. Onları biraz daha yukarı çektik. Bu teklifi yaparken ekonomik şartları ve belediyenin mali durumunu da düşünüyoruz. Sonuçta bu benim param değil. Bu milletin parasıdır. 3,3 milyon civarındaki Bursalının parasıyla, 13 bin 800 civarındaki çalışanımıza yaşam standartlarını da yükselterek destek oluyoruz ve destek olmaya devam edeceğiz.

"Lafın geri alınmasını Bursalılar adına istiyorum"

Üzüldüğüm bir şeyi söyleyeyim. Sendika başkanımızın BURULAŞ'ı yakmakla ilgili bir ifadesi oldu. Bir sendika yöneticisinin bu sözü ifade etmesine kırıldığımı ifade etmek istiyorum. 3,3 milyon Bursalının adına, 13 bin 800 civarında çalışan arkadaşlarımızın adına üzüldüm. Bu sözü söylenmemiş olarak kabul etmek istiyorum. BURULAŞ'ı bu günlere getiren çalışanlarımızın da bu lafı kabul etmemesi lazım. Bu lafın geri alınmasını da Bursalılar adına istiyorum."

Ekonomik krizden geçilen bir dönemde çalışanlar için fedakarlık yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini belirten Bozbey, kendi yaptıkları teklifte dahi BursaRay bilet fiyatlarının 52 TL civarında olması gerektiğini, ancak desteklerle bunu Bursalılara yansıtmadıklarını aktardı. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin her ay 300-350 milyon liraya yakın BURULAŞ'a destek verdiğini belirten Bozbey açıklamasını, şöyle tamamladı:

"Sendikanın teklifimizi bir kez daha değerlendirmesini istiyorum"

"Bilet fiyatlarının aşağıda olmasının sebebi, Bursalıların parasını yine Bursalılar için aktarmamızdır. Her ay 350 milyon vermeseniz, her ay yeni bir tesis yapabilirsiniz. Atatürk Spor Salonu'nu üç ayda bitirirsiniz. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak BURULAŞ bünyesinde çalışanlar dahil olmak üzere tüm arkadaşlarımızın yanındayız. Aileleriyle birlikte huzurlu, geleceğe güvenle bakarak yaşam sürmeleri en büyük arzumuzdur. BURULAŞ'taki çalışanlara bu güne kadar yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Ancak bu konudaki anlayışlarını, kurumlarımızın sürdürülebilir olması konusunda duyarlılıklarını bekliyorum. Sunduğumuz teklifi, 3,3 milyon Bursalı adına yaptığımızı hatırlatmak istiyorum. Sendikanın da teklifimizi bir kez daha değerlendirmesini istiyorum. Sürecin, işi yavaşlatarak değil, masada imza atarak sonuçlanmasını arzu ediyorum. Her bir çalışanımız bizim için değerlidir. Çalışma barışını bozmamalıyız. Biz çalışanımızın yüzünün gülmesi tarafındayız."

Sürecin yüksek hakeme gitmesi halinde çalışanların daha az bir artış oranı ile karşı karşıya kalacaklarını hatırlatan Bozbey, bunu arzu etmediklerini ve uzlaşının sağlanmasını istediklerini yineledi.

Kaynak: ANKA

Mustafa Bozbey, Politika, Sendika, Ekonomi, Güncel, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'den Burulaş'taki Greve İlişkin Açıklama: 'Taleplerin Mevcut Şartlarda Gerçekçi Olmadığını İfade Ediyoruz' - Son Dakika

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