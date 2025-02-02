Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey: Bursalıların Merinos'a Sahip Çıkmasını Hiç Kimse Engelleyemez - Son Dakika
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey: Bursalıların Merinos'a Sahip Çıkmasını Hiç Kimse Engelleyemez

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey "Merinos’un duvarları yıkılmış olabilir, ismi satılmış olabilir ancak Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak itiraz ettik. İsim hakkını almak istedik. Merinos adını kullanmamızı, Bursalıların Merinos’a sahip çıkmasını hiç kimse engelleyemez" dedi.

02.02.2025 16:58  Güncelleme: 18:27
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(BURSA) Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey " Merinos'un duvarları yıkılmış olabilir, ismi satılmış olabilir ancak Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak itiraz ettik. İsim hakkını almak istedik. Merinos adını kullanmamızı, Bursalıların Merinos'a sahip çıkmasını hiç kimse engelleyemez" dedi.

Cumhuriyet'in sembol kuruluşlarından olan ve 2 Şubat 1938 yılında Mustafa Kemal Atatürk tarafından açılışı yapılan eski Merinos Fabrikası'nın çalışanları, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kent Konseyi, Merinos Emeklileri Derneği katkıları ile düzenlenen "15. Merinoslular Buluşması"nda bir araya geldi. Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'ndeki buluşmaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa Kent Konseyi Başkanı Ertuğrul Aksoy, Bursa Kent Konseyi Genel Sekreteri Elvan Atay Özkan, Merinos Emeklileri Derneği Başkanı Kemal Menemen, Merinos Fabrikası eski çalışanları ve aileleri katıldı. Farklı kentlerden gelerek Bursa'da hasret gideren eski mesai arkadaşları, geçmiş hatıraları andı.

"Merinos, Cumhuriyet değerlerinin oluşturduğu bir yer"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Merinos'un kentteki dayanışma kültürünün en güzel örneklerinden biri olduğunu söyledi. Merinosluların bir araya geldiklerinde keyif alacakları daha nitelikli ve daha güzel bir alana kavuşması gerektiğini belirten Başkan Bozbey, konuyla ilgili çalışmaları sürdürdüklerini belirtti. Kentte yıllarca alın teri dökmüş, emeğiyle Bursa'ya değer katan insanlarla aynı çatı altında buluşmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Başkan Bozbey, "Burada çalışan insanlar farklı bir kültür de geliştirdi. Merinos, yalnızca bir fabrika değildi. Bir dönemin hafızasını, kentimizin sanayisini ve üretimini geliştiren bir anlayışa sahipti. Merinos, Cumhuriyet'in sanayileşme hamlesinin simgesiydi. 1935 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk başbakanı ve ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü temellerini attı. 2 Şubat 1938'de Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, rahatsız olmasına rağmen Merinos'un açılışına katıldı. Çünkü Merinos, Cumhuriyet değerlerinin oluşturduğu bir yerdi" diye konuştu.

"Merinos adını kullanmamızı hiç kimse engelleyemez"

Merinos'un Türkiye için sadece iplik ve kumaş üreten bir tesis olmakla kalmadığını anlatan Başkan Bozbey, aynı zamanda yeni bir iş kültürünün, üretim bilincinin ve kalkınma idealinin de merkezi haline geldiğini dile getirdi. Bursa'nın tekstil başkenti olarak anılmasına Merinos'un öncü olduğunu söyleyen Başkan Bozbey şunları söyledi:

"Sizlerin ürettiği bu değer, Bursa'yı tekstilde dünya çapında tanınan kent haline getirdi. Merinos'un atölyelerinde sadece kumaş değil, Bursa'nın geleceği dokundu. Orada çalışan her insan, bu kentin sanayi belleğine unutulmaz bir iz bıraktı. Üretilen her iplik, fabrikadan çıkan her kumaş, Bursa'nın üretim gücünü, emekçisinin azmini ve bu kentin dinamizmini ortaya koydu. Merinos, değerli büyüklerimin fedakarlıkla, azimle, gece gündüz çalışarak ülkemize kazandırdığı bir değerdir. Merinos'un duvarları yıkılmış olabilir, ismi satılmış olabilir. Ancak bizler, Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak itiraz ettik. İsim hakkını almak istedik. Ne yazık ki ihaleye çıkış şartlarında 'kamu kurumu şirketleri giremez' deniliyordu. Şunu bilmenizi isterim ki; Merinos adını kullanmamızı, Bursalıların Merinos'a sahip çıkmasını hiç kimse engelleyemez. Merinos'un ruhu ve taşıdığı anlam bizim için son derece önemli."

"Sizlerle daha güzeliz, daha iyiyiz"

Emeklilerin hak ettiği yaşam standardına ulaşmakta zorlandığını söyleyen Bozbey, Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla emeklileri desteklediğini belirtti. Hep birlikte bu zorlukları aşacaklarını kaydetti:

"Sizlerin sorunlarını dert edinen, sorunlarına çözüm üreten bir anlayışa sahibiz. Sizlerle daha güzeliz. Emeklilerimizi önceleyen projeleri hayata geçirmek için çalışıyoruz. Kentin sosyal yaşamında daha fazla yer almanızı sağlayacak etkinlikler düzenliyoruz. Hepimiz için eşit, adil ve refah içinde bir Bursa ve ülke istiyoruz. Eşitliğe, demokrasiye, özgürlüğe dünden daha fazla ihtiyacımız var."

Bursa Kent Konseyi Başkanı Ertuğrul Aksoy "Merinos'un, Bursa'nın yaşamına verdiği katkının önemini biliyoruz. Fabrika sadece üretim alanı değildi. Tiyatrosu, sanatı, eğitimi, sporuyla yaşam alanıydı. En önemli unsurları da sizlerdiniz. Bursa Kent Konseyi olarak sizlerin her zaman yanınızda olacağız. Değişim ve dönüşüm hedefine birlikte koşmak zorundayız. Merinos'un hatıraları Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimleri ışığında yaşayacak" diye konuştu.

Merinos Emeklileri Derneği Başkanı Kemal Menemen, Merinos Fabrikası'nın Atatürk tarafından hizmete açılışının 87'nci yılını kutladıklarını hatırlattı. Merinos Fabrikası'nın 66 yıl Bursa ve Türkiye ekonomisine hizmet ettiğini anlatan Menemen, Merinos'un bir fabrikadan çok kültür, sanat, spor, sendikal faaliyetler alanında birçok kazanımlar sağlayan yapı olduğunu söyledi. Merinos adını yaşatmak için mücadeleye devam ettiklerini söyleyen Menemen, hatıralara sahip çıkmayı bir görev bildiklerini belirtti.

Merinos Fabrikası İdari Müdürü Bülent Adısönmez, desteklerinden dolayı Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ve Bursa Kent Konseyi'ne teşekkür etti. Kapatılan fabrikanın çalışanları olarak hatıralarına sahip çıktıklarını anlatan Adısönmez, fabrikada kullanılan makineleri toplayarak Merinos Tekstil ve Sanayi Müzesi ve Merinos Enerji Müzesi'nin oluşmasını sağladıklarını söyledi. Merinos isim hakkının satılmasının da kendilerini üzdüğünü dile getiren Adısönmez, buna rağmen Merinos kültürünü yaşatmaya devam edeceklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından Mustafa Bozbey tarafından derneğin en yaşlı üyesi olan Muzaffer Özdemir adına Tahir Adıman'a plaket takdim edildi. Dernek Başkanı Kemal Menemen tarafından ise Bozbey'e şilt takdim edildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey: Bursalıların Merinos'a Sahip Çıkmasını Hiç Kimse Engelleyemez - Son Dakika

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