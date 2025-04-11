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Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde Komisyon Üyeleri Seçildi

Bursa Büyükşehir Belediyesi nisan ayı meclis toplantısında encümen ve ihtisas komisyonları üyelikleri seçimi gerçekleştirildi. Komisyonlar farklı partilerden üyelerle oluşturuldu.

11.04.2025 09:51  Güncelleme: 10:57
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(BURSA)Bursa Büyükşehir Belediyesi nisan ayı meclis toplantısında encümen üyelikleri ve ihtisas komisyonları üyelikleri için seçim yapıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin nisan ayı birinci oturumu, Mustafa Bozbey'in başkanlığında yapıldı. Mecliste ilk olarak encümen üyelikleri seçimi için gizli oylama yapıldı. Gizli oylamada encümen üyeliklerine, İsmail Şenol, Ali Sait Adiloğlu, İbrahim Türkan, Osman Şahin ve Bülent Kandemir seçildi.

Açık oylama ile yapılan ihtisas komisyonlarına ise CHP'den ve AK Parti'den üç, MHP'den birer üye seçildi. İhtisas komisyonları şu isimlerden oluştu:

-Plan Bütçe Komisyonu: Berna Esentürk, Yalçın Işıkyıldız, Mustafa Orkun Gazioğlu, Sinan Kahraman, Yusuf Konat, Ali Zeybek, İsmail Şenol.

-İmar ve Bayındırlık Komisyonu: Recep Çohan, Metin Tunçel, Görkem Kaya, Şahin Biba, Ecehan Mertoğlu Tan, Hakan Arslanoğlu, Mehmet Öksüz.

-Çevre ve Sağlık Komisyonu: Haşim Yoldaş, Zafer Milli, Emel Duman, Numan Çakır, Osman Yıldız, Selim Emre Aydın, Hasan İnce.

-Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu: Ata Erk Şanlı, Yunus Kaya, Gökhan Metin, Fuat Alpaslan, Yunus Kaya, Armağan Elçin, Yücel Erim.

-Ulaşım Komisyonu: Hande Apaydın, Şükrü Aksu, Mehmet Aydın Saldız, Hamit Şenocak, Tahammül İlhan, Murat Aslan, Alparslan Karaaslan.

- Hukuk Komisyonu: Nilsu Sertaslan, Yücel Akbulut, Hakkı Rıza Göksu, Ahmet Alperen Aydın, Haldun Filizli, Ali Çil, Murat Tunç Bircan.

-Sosyal İşler ve Turizm Komisyonu: Vahap Aka, Mustafa Arslan, Murat Dönmez, Kevser Öztürk, Tamer Mahmut Hersek, Arif Kamil Özen, İbrahim Özmen.

-Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu: Gökçe Güney, Nilsu Sertaslan, Ata Erk Şanlı, Halide Serpil Şahin, Ali Toprak, Ramazan Turhan, Hasan İnce.

-Engelliler Komisyonu: Sinan Nergis, Emel Duman, Hande Apaydın, Zehra Aslan, Mehmet Akif Kılıç, Ramazan Ay, Hasan İnce.

- Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonu: Onur Uslu, Kıvanç Horoz, Sedat Ökten, Selahattin Külcü, Coşkun Korkmaz, Selim Yavuz, Nafiz Kaya.

-Doğal Afet ve Kentsel Dönüşüm Komisyonu: Fatih Vardar, Recep Çohan, Ali Haydar Efe, Samet Uslu, Fatma Zehra Höçük Sürücü, Abdullah Çelebi, Mehmet Öksüz.

- Hava Kirliliği Önleme Komisyonu: Zeynal Üngör, Şükrü Aksu, Zafer Milli, Ömer Faruk Temiztürk, Faruk Türe, Adem Yılmam, İbrahim Özmen.

Meclis toplantısı, gündem maddelerinin, komisyonlardan gelen evrakın ve önergelerin görüşülmesiyle sona erdi.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde Komisyon Üyeleri Seçildi - Son Dakika

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