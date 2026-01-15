Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Gürsu'da Lodostan Zarar Gören Üreticilere Sera Naylonu Desteği - Son Dakika
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Gürsu'da Lodostan Zarar Gören Üreticilere Sera Naylonu Desteği

15.01.2026 14:59  Güncelleme: 16:04
Bursa'da lodos nedeniyle hasar gören seralarda üretimin sürdürülebilmesi için 36 üreticiye sera naylonu desteği sağlandı.

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Tarım Peyzaj A.Ş. aracılığıyla Gürsu ilçesine bağlı İğdir, Karahıdır ve Kazıklı mahallelerinde lodos nedeniyle hasar gören seraların yeniden üretime kazandırılması amacıyla 36 üreticiye sera naylonu desteği verdi.

Bursa'da geçen hafta etkili olan şiddetli lodos nedeniyle hasar gören sera üreticilerinin yardımına Büyükşehir Belediyesi koştu. Büyükşehir Belediyesi, hasar tespit çalışmalarının ardından Gürsu'nun üç mahallesinde tespit edilen 36 üreticiye sera naylonu desteği sağladı.

İğdir Mahallesi Muhtar Azası Mustafa Çalım, destek dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e teşekkür ederek, "Lodos nedeniyle seralarımızda ciddi hasar oluştu. Durumu Ziraat Odası Başkanımıza iletip Büyükşehir Belediyemizden talepte bulunduk. Talebimizin kısa sürede karşılanması bizleri memnun etti" dedi.

Ocak ayında yaşanan lodostan bölgede yaklaşık 36 üreticinin etkilendiğini belirten Gürsu Ziraat Odası Başkanı Kamil Dönmez, "Toplamda 200 dönüm sera alanımız bulunuyor. Bunun yaklaşık 50 dönümünde ciddi parçalanmalar meydana geldi. Büyükşehir Belediyemizle hemen iletişime geçtik. Başkanımız Mustafa Bozbey'in hızlı dönüşüyle, 36 üreticimize birer dönümlük sera naylonu tamamen hibe olarak verildi. Başkanımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Destekten duydukları memnuniyeti dile getiren çiftçiler de tarımsal üretime verdiği katkı dolayısıyla Bozbey'e teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

