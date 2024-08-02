Bursa Büyükşehir Belediyesi Turizm Değerlendirme Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika
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Bursa Büyükşehir Belediyesi Turizm Değerlendirme Toplantısı Düzenlendi

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Bursa Büyükşehir Belediyesi, turizm konusunda yeni projeler geliştirmek ve şehrin turizm potansiyelini artırmak için Turizm Değerlendirme Toplantısı düzenledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kentin turizmdeki potansiyelini vurgulayarak, yeni projelerle Bursa'nın turizm alanında daha da ilerleyeceğini belirtti.

02.08.2024 12:12  Güncelleme: 12:37
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(BURSA)– Bursa Büyükşehir Belediyesi Turizm Değerlendirme Toplantısı düzenledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kentin turizm konusunda büyük bir potansiyel barındırdığını belirterek, "El birliğiyle daha güzele ulaşmak için yeni projeler geliştireceğiz. Şehrimizin ruhunu canlandıracağız. Bursa'ya olan ilgiyi daha da arttıracağız" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, alanında uzman isimlerin katılımıyla Turizm Değerlendirme Toplantısı düzenledi. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde iki gün boyunca süren programda, turizm vizyonuna yönelik güncel gelişmeler ve oluşturulması planlanan stratejik hedefler ele alındı.

"Birlikte çok daha fazlasını başarabiliriz"

Toplantıya video konferans yöntemi ile katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, geçen günlerde turizm paydaşlarıyla bir araya gelerek, kentin turizmdeki stratejik hedefleri konusunda fikir alışverişinde bulunduklarını hatırlattı. Başkan Bozbey burada, turizmdeki mevcut durumu ve ihtiyaçları konusunda önemli bir bilgi paylaşımı yapıldığını söyledi. Şehri ileriye taşıyacak turizm hedefleri için tüm paydaşlarla güreşmelere devam edeceklerini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey, "Bursa, turizm konusunda büyük bir potansiyel barındırıyor. Turizm, ziyaretçilere keyifli zamanlar sunmanın, esnafa gelir getirmesinin yanında Bursalıların da kenti sahiplenmeleri ve kültürel miraslarıyla gurur duymalarını sağlıyor. Bu kent hepimizin. Bize miras kalan bu kenti en iyi şekilde korumak, sahiplenmek hepimizin görevidir. Bu sorumluluk anlayışıyla doğal ve kültürel kaynaklarımızı koruyarak, daha güzel yarınlara ulaşabiliriz. El birliğiyle daha güzele ulaşmak için yeni projeler geliştireceğiz. Festival ve kültürel etkinliklerle şehrimizin ruhunu canlandıracağız. Bursa'ya olan ilgiyi daha da arttıracağız. Birlikte çok daha fazlasını başarabiliriz" diye konuştu.

"Daha iyi noktalara varacağımıza inanıyorum"

İlerleyen günlerde esnaf, turizm profesyonelleri ve vatandaşlarla buluşarak turizm potansiyelini konuşmaya devam edeceklerini söyleyen Başkan Bozbey, kentin kültürel, sanatsal ve doğal değerlerini daha görünür kılacaklarını dile getirdi. Bu süreçte tüm kesimlerden destek beklediklerini ifade eden Bozbey, "Değerli hocalarımız Bursa'da geçmişte yapılan tüm turizm çalışmalarını, stratejileri, proje fikirlerini ve önerileri inceleyerek rapor oluşturdu. Bundan sonra da hem turizmdeki yol haritamızı şekillendirecek ilkelerde uzlaşı sağlamak hem de katılımcı odaklı süreci yürüterek yönetim modelimizi oluşturmak için katılımcıların fikirlerine başvurulacak. Hep birlikte daha iyi noktalara varacağımıza inanıyorum. Herkese katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından toplantı, mevcut çalışmaların değerlendirme raporunun sunumuyla devam etti. İnteraktif masa tartışmalarının da yapıldığı toplantıda, turizm yönetişiminde yol haritasını şekillendirecek ilke ve prensipler ele alındı. İnteraktif yönetişim modeli oluşturma çalışmalarının ardından program, açık tartışma bölümüyle sona erdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Turizm Değerlendirme Toplantısı Düzenlendi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bursa Büyükşehir Belediyesi Turizm Değerlendirme Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika

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