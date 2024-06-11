Bursa'da 170 Bin Lira Kaybolan Kadın, 'Sarı Poşet' Detayıyla Yakalandı - Son Dakika
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Bursa'da 170 Bin Lira Kaybolan Kadın, 'Sarı Poşet' Detayıyla Yakalandı

Bursa'da 'evde çalınır' korkusu ile 170 bin lirasını yanına alıp, koyduğu çantayı bankta unutan Meryem H.'nin (37) parası, 'sarı poşet' detayı ile bulundu. Çantayı bir sarı poşetin içerisinde boş bulan polis, kamera görüntülerinden tespit ettikleri şüpheliyi yakaladı. Sarı poşet ile Kaplıkaya Cazibe Merkezi'ne gelip, poşetsiz çıkan Ghalia J. (41) Çantadan aldığım paranın bir kısmını dövize yatırdım. Ayrıca altın kolye aldım dedi.

11.06.2024 13:31
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Evde çalınmaması için yanında taşıdığı 170 bin lirayı gezerken kaybetti, alan 'sarı poşet' detayından yakalandı

Bursa'da 'evde çalınır' korkusu ile 170 bin lirasını yanına alıp, koyduğu çantayı bankta unutan Meryem H.'nin (37) parası, 'sarı poşet' detayı ile bulundu. Çantayı bir sarı poşetin içerisinde boş bulan polis, kamera görüntülerinden tespit ettikleri şüpheliyi yakaladı. Sarı poşet ile Kaplıkaya Cazibe Merkezi'ne gelip, poşetsiz çıkan Ghalia J. (41) Çantadan aldığım paranın bir kısmını dövize yatırdım. Ayrıca altın kolye aldım dedi.

Olay, 2 Haziran'da Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Birikimi olan 170 bin lirayı, 'çalınır' endişesiyle evinde bırakmayıp, yanında taşıyan Meryem H., Cazibe Merkezi'ne gitti. Burada bir süre bankta oturan Meryem H., çantasını unutarak ayrıldı. Çantasının yanında olmadığını anlayınca koşarak oturduğu yere giden Suriye uyruklu kadın, çantayı bulamayınca polise haber verdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, çantayı olay yerinin yakınında sarı poşet içinde, içi boş şekilde buldu.

Sarı poşet ile Kaplıkaya Cazibe Merkezi'ne gelenleri araştıran polis, güvenlik kamerası görüntülerinden Ghalia J.'nin (41) sarı poşet ile gelip, yanında poşet olmadan ayrıldığını tespit etti. Polis, kimliğini tespit ettikleri kadın şüpheliyi yakaladı. Sorgulamasında suçunu kabul eden Ghalia J., Çantadan aldığım paranın bir kısmını dövize yatırdım. Ayrıca altın kolye aldım dedi. Polisteki işlemlerinin ardından 'hırsızlık' suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli, ev hapsi koşuluyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Haber Mehmet İNAN Kamera BURSA

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bursa'da 170 Bin Lira Kaybolan Kadın, 'Sarı Poşet' Detayıyla Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da 170 Bin Lira Kaybolan Kadın, 'Sarı Poşet' Detayıyla Yakalandı - Son Dakika
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