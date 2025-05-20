Bursa'da 19 Mayıs Coşkusu, Mor ve Ötesi ile Zirve Yaptı

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Gençlik Şenliği" ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı. Etkinliklerin son gününde alanı dolduran yaklaşık 100 bin kişi, Mor ve Ötesi konseri ile bayram coşkusunu yaşadı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi Bursa'da da coşkuyla kutlandı. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Gençlik Şenliği, iki gün boyunca Hüdavendigar Kent Parkı'nda vatandaşlara 19 Mayıs coşkusunu yaşattı.

"19 Mayıs'ın Hafızası Resim Sergisi"ni gezen, "Gülümse Bursa" ve 360 derece fotoğraf çekim alanlarında özel günü ölümsüzleştiren gençler, fikir duvarında Atatürk ve 19 Mayıs'a ilişkin düşüncelerini yazdı.

Gün boyunca retro oyun alanı, canlı langırt, sumo güreşi oyunu ve atari alanlarında eğlenen gençler, tenis, mini futbol, pickleball, basketbol ve voleybol turnuvalarında yeteneklerini sergiledi. Bursalılar, "Genç Sahne"ye çıkan genç yeteneklerin performanslarıyla da müzik dolu bir gün geçirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de etkinlik alanlarını gezerek vatandaşlarla buluştu. Gençlerle basketbol maçı yapan Başkan Bozbey, "Başkan Bozbey Gençlerle" programında soruları cevapladı.

Mor ve Ötesi konserinin öncesinde Gençliğe Hitabe ve Gençlik Meclisi Bildirisi okundu. Daha sonra eşi Seden Bozbey ile birlikte sahneye çıkan Başkan Bozbey, alanı dolduran yaklaşık 100 bin kişiyi selamlayarak gençlerin bayramını kutladı. Konuşmasına, "Gençler, ne kadar güzelsiniz. Harikasınız gençler" diyerek başlayan Başkan Bozbey, "Geldikleri gibi giderler" diyerek milletine umut olan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Anadolu'da yaktığı bağımsızlık ateşinin 106'ncı yılını kutladıklarını söyledi.

"Atamıza olan inancımızla başardık"

Bir milletin küllerinden yeniden doğduğu, özgürlüğün adını yüksek sesle haykırdığı günde bulunduklarını belirten Başkan Bozbey, 19 Mayıs'ın bağımsızlığa yürüyüşün, umuda tutunmanın ve geleceğe inancın simgesi olduğunu belirtti. 106 yıl önce karanlıktan aydınlığa, esaretten özgürlüğe, saltanattan ulusal egemenliğe ilk adımın atıldığını dile getiren Bozbey, "Kolay olmadı. Bu toprakları işgalden kurtarıp Cumhuriyet'e ulaştırmak; sadece bir savaş kazanmak değil, aynı zamanda bir halkın kaderini değiştirmekti. Cesaret istiyordu. İnanç istiyordu. Umut istiyordu. Ancak biz başardık. Bir halk olarak, bir millet olarak, Atamıza olan inancımızla başardık. Umudumuzu yitirmedik. Yılmadık. Direndik. ve sonunda Cumhuriyet'imizi kurduk" dedi.

Cumhuriyet'in yalnızca bir yönetim biçimi olmadığını, eşit yurttaşlığın, özgür düşüncenin, inançla ve kararlılıkla örülmüş bir yaşamın adı olduğunu vurgulayan Başkan Bozbey, bu büyük kazanımın Atatürk'ün gençlere olan güveniyle inşa edildiğini anlattı. Atatürk'ün gençlerin azmini, cesaretini, hayal gücünü çok iyi bildiğini, onun için Cumhuriyet'i gençlere emanet ettiğini söyleyen Başkan Bozbey, Atatürk'ün "Ey yükselen yeni nesil! Gelecek sizindir. Cumhuriyet'i biz kurduk, onu yaşatacak olan sizlersiniz" sözünü hatırlattı.

"Bu ülkenin umudu sizlersiniz"

Gençlerin yalnızca bugünün değil, yarının da kurucuları, umut ışığı olduğunu belirten Bozbey, "Gençlerle gurur duyuyoruz. Sevgili gençler, asla umutsuzluğa kapılmayın. Bu ülkenin umudu sizlersiniz. Bu kentin yarınları sizlersiniz. Bu toprağın yeşeren filizi sizlersiniz. Bursamızın sokaklarında, Türkiye'nin her karış toprağında; birlikte üretmeyi isteyen, hakkı ve adaleti savunan, eşitlik ve özgürlük için mücadele eden gençleri görüyorum. Hayallerinizde, projelerinizde, hedeflerinizde, sizinle birlikte yürümeye kararlıyız. Sizlere kulak vermeye, sizleri anlamaya ve sizleri desteklemeye devam edeceğiz. Bursamızın her köşesinde sizlerin enerjisine inanarak adımlar atıyoruz" diye konuştu.

Bursa'yı gençlerle birlikte yönettiklerini dile getiren Başkan Bozbey, birlikte düşündüklerini, birlikte konuştuklarını ve birlikte karar aldıklarını söyledi. Gençliğin geliştiği bir kentin; geleceğe güvenle yürüyen bir kent olacağını anlatan Bozbey sözlerini, şöyle tamamladı:

"Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın gençlik!"

"Gençlerin hayal kurabildiği bir kent; yaşanabilir bir geleceğin teminatıdır. Her zaman, her koşulda en çok kendinize güvenin. Siz bu ülkenin yalnızca geleceği değil, bugünüsünüz. Bu ülkenin en güçlü sesisiniz. Siz konuşunca biz dinleyeceğiz. Siz yürüyünce biz yanınızda olacağız. Atatürk sizlere inandı. Cumhuriyet'i sizlere emanet etti. Çünkü hepiniz, bizim umudumuz ve gururumuzsunuz. Yolunuz açık olsun. Kalbiniz cesur olsun. Zihniniz özgür olsun. Hayatınız boyunca Cumhuriyet'in değerlerini yaşatacağınıza, Atatürk'ün izinden asla ayrılmayacağınıza yürekten inanıyorum. Başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını saygıyla, minnetle anıyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nızı kutluyorum. Geleceğe umutla bakan, birbirine güvenen, birlikte yürüyen tüm gençlerimize selam olsun. Yaşasın 19 Mayıs! Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın gençlik!"

Konuşmanın ardından Bozbey ve eşi Seden Bozbey, ellerindeki Türk bayraklarıyla İzmir Marşı eşliğinde gençleri selamladı.

Daha sonra Mor ve Ötesi Grubu sahne alarak sevilen eserlerini Bursalılar için seslendirdi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Bursa'da olmanın çok güzel bir duygu olduğunu söyleyen Mor ve Ötesi üyesi Harun Tekin, kendilerini davet eden Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.