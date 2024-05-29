Bursa'da 3 Kardeşin Ölümü: Cinnet Getiren Baba Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Bursa'da 3 Kardeşin Ölümü: Cinnet Getiren Baba Gözaltına Alındı

Bursa\'da 3 Kardeşin Ölümü: Cinnet Getiren Baba Gözaltına Alındı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir evde, Murat K. adlı baba tarafından öldürülen 3 kardeşin cansız bedenleri bulundu. Baba, cinnet getirdiğini söyleyerek gözaltına alındı.

29.05.2024 19:09
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir evde, 3 kardeşin cansız bedeni bulundu.

Alınan bilgiye göre, Odunluk Mahallesi'ndeki Bursa Emniyet Müdürlüğü Ek Hizmet Binasına giderek teslim olan Murat K. (39), çocuklarını evinde öldürdüğünü söyledi.

İtirafta verilen Çamlıca Mahallesi Bağlar Caddesi'ndeki eve giden polis, 3 çocuğun cesediyle karşılaştı.

112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, erkek çocuk M.A.K'nin (3) boğularak, ablaları Z.K. (11) ve A.K'nin (6) ise kesici aletle öldürüldüğü belirlendi.

Çocukların cansız bedenleri, savcının, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Cinnet getirmesi sonucu çocuklarını öldürdüğünü savunan Murat K. gözaltına alındı. Çocukların annesinin ise bir süre önce Erzurum'a gittiği öğrenildi.

Kaynak: AA

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