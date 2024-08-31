Bursa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkusu - Son Dakika
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Bursa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkusu

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Bursa'da binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında fener alayı düzenlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, bayramın önemine vurgu yaparak, 30 Ağustos'un özgürlük ve bağımsızlığın simgesi olduğunu belirtti. Fener alayı sonunda ünlü sanatçı Nilüfer konser verdi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey tarafından çiçek takdim edildi.

31.08.2024 00:29
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BURSA'da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında binlerce kişinin katılımıyla fener alayı oluşturdu. Tarihi Belediye Binası'nda başlayan kortej, Atatürk Stadyumu Meydanı'nda son buldu. Nilüfer konseriyle coşkunun zirveye çıktığı etkinlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "30 Ağustos Zafer Bayramı'nın, bizim özgürlüğümüzün ve bağımsızlığımızın simgesi olduğunu asla unutmamamız gerekiyor. 30 Ağustos, Cumhuriyetimizin kuruluşunun meşalesinin yandığı bir zaferdir. Bu vesileyle hepimizin bayramı olan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun" dedi.

30 Ağustos Zafer Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Bursa'da da coşkuyla kutlandı. Gün içinde yapılan etkinlikler kapsamında akşam saatlerinde fener alayı düzenlendi. Binlerce kişinin katıldığı yürüyüşe Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, CHP Bursa milletvekilleri Hasan Öztürk, Orhan Sarıbal, CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ve binlerce vatandaş katıldı. Fener alayı yürüyüşü öncesi gazetecilere açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Bursalılar milli bayramları kutlamayı özlemişler. Tüm Bursalılara teşekkür ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın, bizim özgürlüğümüzün ve bağımsızlığımızın simgesi olduğunu asla unutmamamız gerekiyor. Onun için bu kadar önemli. Onun için hepimizin içselleştirmesi gerekiyor. Onun için bu bayrama hepimizin sahip çıkması gerekiyor. 30 Ağustos, Cumhuriyetimizin kuruluşunun meşalesinin yandığı bir zaferdir. Bu vesileyle hepimizin bayramı olan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun" dedi.

Bozbey'in konuşmasının ardından başlayan fener alayına katılan binlerce kişi, Çakırhamam ve Altıparmak Caddesi'ni takip ederek Atatürk Stadyumu Meydanı'na geldi. Burada eşi Seden Bozbey ile sahneye çıkan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey vatandaşları selamladı. Bundan sonra daha da coşkulu kutlamalar yapacaklarını belirten Bozbey, "30 Ağustos'ta Atamız işgalden kurtuluşun ışığını yakmış, Anadolu'yu zaferle kucaklamıştı. Bugün Büyük Zafer'i kutladığımız 30 Ağustos Türk milletinin karanlık günleri geride bırakıp aydınlık bir geleceğe adım attığı bir gündür. Başkomutanımız Atatürk'ün liderliğinde, kahraman ordumuzun ve fedakar milletimizin inancıyla kazanmış olduğumuz bu zafer sadece asgari bir zafer değil. Aynı zamanda bir ulusun yeniden doğuşunun ifadesidir" ifadelerini kullandı.

Mustafa Bozbey'in konuşmasının ardından ünlü sanatçı Nilüfer sahne aldı. Binlerce sevenine unutulmaz bir gün yaşatan Nilüfer, sevilen şarkılarını seslendirdi. Konserin ardından Mustafa Bozbey, Nilüfer'e çiçek takdim etti.

Bursa\'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkusu
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bursa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkusu - Son Dakika

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