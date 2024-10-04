Bursa'da 6 Milyon Lira Dolandırıcılık: 3 Kardeş Yakalandı - Son Dakika
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Bursa'da 6 Milyon Lira Dolandırıcılık: 3 Kardeş Yakalandı

Bursa\'da 6 Milyon Lira Dolandırıcılık: 3 Kardeş Yakalandı

Bursa'da cep telefonu satışı yaparken dolandırıcılık yapan 3 kardeş, Isparta'da yakalandı.

04.10.2024 12:40
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BURSA'da cep telefonu sattıkları dükkanlarına gelen müşterilerini, kredi çekme bahanesiyle mobil bankacılık şifrelerini alıp, 6 milyon lira dolandırdıkları tespit edilen 3 kardeş, kaçtıkları Isparta'da yakalandı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Kurtoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. 1'inci Yeşil Caddesi'nde cep telefonu dükkanı açan A.T.K. (19), A.K. (27) ve E.K. (29) kardeşler, iddiaya göre, ürün almak isteyen müşterilerini, "Kredi kartı ile ödeme yapma, bizim anlaşmalı bankalarımız var. Sıfır faizli kredi ile sana taksitli kredi çekelim. Bu şekilde taksitle ödeme yaparsın" diye kandırıp, telefonlarından mobil bankacılık şifrelerini girmelerini sağladı. İşlem yapma bahanesiyle mobil hesaplara giren şüpheliler, kredi kullanıp, kendi hesaplarına göndermek ve online alışveriş yapmak suretiyle 12 kişiyi, toplam 6 milyon lira dolandırdı. Şüpheliler, dükkanı kapatıp kaçarken, dolandırıldıklarını anlayan mağdurlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırmada, şüphelilerin Isparta'da saklandıklarını tespit etti. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen ekipler, 2 Ekim'de düzenledikleri operasyonla şüphelileri yakaladı. Şüphelilerin saklandıkları adreste yapılan aramada, çok sayıda çeşitli marka ve model cep telefonu, banka kartları, banka pos cihazları, bir miktar döviz ve ziynet eşyası ele geçirildi.

Gözaltına alınıp Bursa'ya getirilen 3 kardeş, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bursa'da 6 Milyon Lira Dolandırıcılık: 3 Kardeş Yakalandı - Son Dakika

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