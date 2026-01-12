Nilüfer Belediye Başkanı Özdemir: "Afetlere Karşı Daha Güçlü Bir Koordinasyon ve Hızlı Müdahale İçin Tüm Paydaşlarla Kararlılıkla Çalışacağız" - Son Dakika
Nilüfer Belediye Başkanı Özdemir: "Afetlere Karşı Daha Güçlü Bir Koordinasyon ve Hızlı Müdahale İçin Tüm Paydaşlarla Kararlılıkla Çalışacağız"

12.01.2026 14:40  Güncelleme: 15:59
Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında Bursa'da yapılan deprem tatbikatında konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, afete hazırlık için tüm paydaşlarla koordinasyon içinde çalışacaklarını belirtti.

(BURSA) - Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında Bursa'da düzenlenen deprem tatbikatına katılarak çalışmaları yerinde takip eden Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, "Afetlere karşı daha güçlü bir koordinasyon ve hızlı müdahale için tüm paydaşlarla kararlılıkla çalışacağız" dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından TAMP kapsamında Bursa Valiliği başkanlığında afet yönetimi senaryosu gerçekleştirildi. Başkan Özdemir, Nilüfer İlçe Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde Nilüfer Kaymakamı Murat Süzen ile birlikte çalışmaları yerinden takip etti.

Gemlik merkezli 6,7 büyüklüğünde bir deprem senaryosuna göre gerçekleştirilen tatbikatta, Nilüfer Belediyesi zabıta ekipleri de sahada tarama ve tespit yaptı.

Özdemir, afetlere karşı daha güçlü bir koordinasyon ve hızlı müdahale için tüm paydaşlarla kararlılıkla çalışacaklarını belirtti. Bursa'nın bir deprem kenti olduğunun her zaman bilincinde olunması gerektiğini dile getiren Özdemir, "Olası bir afet anında en önemli şeylerden biri de doğru koordinasyon. İlk saatlerde hızlı ve bilinçli müdahale, yaşanacak karmaşayı ortadan kaldırır. Bizler de Nilüfer Belediyesi olarak bu sürecin önüne geçmek, riskleri en aza indirmek için planlamalarımızı titizlikle yapıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Şadi Özdemir, Türkiye, Güncel, Deprem, Bursa, Son Dakika

