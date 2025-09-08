Bursa'da Aile İçi Şiddet ve Köpek Saldırısı - Son Dakika
Bursa'da Aile İçi Şiddet ve Köpek Saldırısı

08.09.2025 16:36
Osmangazi'de iki polis, aile içi şiddet ihbarında şüpheli ve köpeğinin saldırısı sonucu yaralandı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde aile içi şiddet ihbarına giden iki polis, şüpheli ile yasaklı ırk köpeğinin ısırması sonucu yaralandı.

İHBARA GİDEN POLİSİ PİTBULL SALDIRDI

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çok sayıda suç kaydının bulunduğu öğrenilen H.A'nın, eşi S.A'ya şiddet uyguladığı ihbarı üzerine Alipaşa Mahallesi Pınarbaşı Caddesi'nde belirtilen adrese polisler sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, eşini ve çocuğunu almak isteyince H.A, pitbull cinsi köpeğini polislerin üzerine saldı.

Köpeğin ısırması sonucu bir polis bacağından yaralandı, hayvanın etkisiz hale getirilmesinin ardından H.A. gözaltına alındı. Şüpheli H.A. da gözaltına alındığı sırada bir polisi kolundan ısırdı.

Yaralı polis memurları, tedavileri yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Şiddet mağduru kadın ve çocuk, polis ekiplerince koruma altına alındı.

Kaynak: AA

