Gözlerinin önünde 3 cinayet işlenen çocuk, ifadesi alınırken sürekli ağladı - Son Dakika
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Gözlerinin önünde 3 cinayet işlenen çocuk, ifadesi alınırken sürekli ağladı

Bursa'da babası Abdulsamet Yayaşit tarafından 3 cinayete tanıklık eden 7 yaşındaki F.Y.'nin Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi'nde ifadesi alınırken sürekli ağladığı öğrenildi. F.Y. ile babası ve annesi boşandıktan sonra Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alınıp Sevgi Evi'ne yerleştirilen ağabeyi M.Y.'ye amcaları sahip çıktı.

10.02.2024 12:32  Güncelleme: 13:50
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Bursa'da kendisini büyüten babaannesi, dedesi ve amcası gözlerinin önünde babası Abdulsamet Yayaşit tarafından öldürülen 7 yaşındaki F.D. ile 'Sevgi Evleri'nde devlet korumasında olan ağabeyi M.Y.'ye, amcası sahip çıktı. Amcalarına teslim edilen iki kardeşe, Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü danışmanlığın yanı sıra, ekonomik, sosyal ve sağlık desteği verilecek.

Olay, geçen perşembe günü saat 03.30 sıralarında Osmangazi'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde, oğlu F.Y.'nin bakımını üstlenen annesi Zozan (69), babası Seyithan Yayaşit (64) ile kardeşi Mücahit Yayşit'in kaldığı Hamitler Mahallesi 2. Vakıf Sokak'ta bulunan eve gelen Abdulsamet Yayaşit, özel yaşamına müdahale ettiği gerekçesiyle babası Seyithan Yayaşit ile tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce, araya giren annesi ve kardeşi Abdulsamet Yayaşit'yi odadan çıkardı. Yatak odasına geçen Abdulsamet Yayaşit, burada bulunan pomplı tüfeği alıp salona geçerek önce babası Seyithan Yayaşit'e ardından da annesi Zozan ve kardeşi Mücahit Yayaşit'e ateş etti.

Bursa'da Aile Katliamı: Çocuklara Devlet Desteği

OĞLUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE BOĞAZINI KESTİ

Yayaşit, daha sonra yaralı olarak evden kaçmaya çalışan kardeşini mutfaktan aldığı bıçakla, yaşananları dehşet içinde izleyen oğlunun gözleri önünde, boğazını keserek öldürdü. Gelen sesler üzerine komşuların ihbarıyla eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen polisler, cinayetlerin tek tanığı olan oğlu F.Y. ile evde bekleyen Abdulsamet Yayaşit'i gözaltına aldı. Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürülen cenazeler, yapılan otopsinin ardından aynı gün ikindide Hasköy Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bursa'da Aile Katliamı: Çocuklara Devlet Desteği

"BANA ÜVEY EVLAT MUAMELESİ YAPIYORDU"

Abdulsamet Yayaşit'in, 7 yıl önce eşinden boşandıktan sonra, aralarında kayınpederinin de bulunduğu, 4 kişiyi bıçaklayıp 2 kez cezaevine girdikten sonra, 2021 yılında tahliye olduğu ortaya çıktı. Yayaşit'in ifadesinde, babasıyla sürekli tartıştığını belirterek, "Babam özel hayatıma çok karışıyordu. Bana üvey evlatmışım gibi muamele ediyordu. Kendisini uyarınca aramızda tartışma çıktı. Sonra bu olaylar yaşandı" dedi. Adliyeye sevk edilen Abdulsamet Yayaşit, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa'da Aile Katliamı: Çocuklara Devlet Desteği

İFADESİ ALINIRKEN SÜREKLİ AĞLADI

Küçük yaşta cinayetlerin tek tanığı olan F.Y.'nin, Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi'nde ifadesi alınırken sürekli ağladığı öğrenildi. F.Y. ile babasının annesinden boşandıktan sonra Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alınıp Sevgi Evi'ne yerleştirilen ağabeyi M.Y.'ye amcaları sahip çıktı.

İKİ ÇOCUĞA DEVLET DESTEĞİ SÜRECEK

Yapılan araştırma sonrası ailenin güvenli olduğunu belirlenmesinin ardından, F.Y isimli çocuğun yanı sıra koruma altındaki M.Y. de amcasına teslim edildi. Çocuklarının takibini üstlenen Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, iki kardeşe, danışmanlık ve sağlık tedbirlerinin alınmasının yan sıra ekonomik ve sosyal destek verecek.

Gözlerinin önünde 3 cinayet işlenen çocuk, ifadesi alınırken sürekli ağladı
Kaynak: DHA

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    Yorumlar (4)

  • Alican Atmaca: Allah akıldan fikirden ayırmasın 69 0 Yanıtla
  • Bente Miran: Cocuklara cok uzuldum. Butun deliler timarhanede degil çogu boyle aramizda geziyor. 57 0 Yanıtla
  • Ahmet Bayrak: Ne ıslahı imha edilmeli. Islah edeyim deyip topluma salarsan sonraki cinayetinde salan da katildir. 48 0
  • Gökçen Bilge ÖZDEMİR KARAOĞLU: Toplum bunlarla dolu... İçerde besleyeceğinize ISLAH edin, çıkınca da topluma kazandırarak İŞ , GÜÇ verin, İSTİHDAM oluşturun. Olan çocuklara oluyor. Sonra da her anlamda sağlıklı, eğitimli nesil yetiştirmekten bahsediyorsunuz!!! 20 25 Yanıtla
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