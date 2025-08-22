Bursa'da Amca, Yeğenini Bıçakladı - Son Dakika
Bursa'da Amca, Yeğenini Bıçakladı

22.08.2025 12:59
Bursa'da amca, yeğenini bıçakla yaraladı, erkek arkadaşına da sandalye ile vurdu. İkisi ağır yaralı.

BURSA'da yeğeni Yazgı D.'yi (15) evde erkek arkadaşı Berat S. (17) ile gören amca Adem D. (52), yeğenini bıçakla göğsünden, erkek arkadaşını ise sandalye ile başına vurarak ağır yaraladı. Olay, saat 03.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Musababa Mahallesi 2'nci Asa Sokak'ta meydana geldi. Adem D., İstanbul'da olduğu öğrenilen ağabeyinin evine gitti. İddiaya göre, anahtarıyla kapısını açtığı dairede yeğeni Yazgı D.'yi, erkek arkadaşı Berat S. ile birlikte gören amca, yeğenini göğsünden bıçaklarken, erkek arkadaşını da sandalye ile darbetti. Yazgı D. ile Berat S. ağır yaralanırken, amcanın ihbarıyla eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adem D. gözaltına alınırken, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla kaldırıldıkları Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Yazgı D. ile Berat S.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK/BURSA,

Kaynak: DHA

