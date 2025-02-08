Bursa\'da Aşırı Hız Yapan Minibüs, 14 Yaşındaki Kız Çocuğuna Çarptı

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BURSA'nın Yıldırım ilçesinde 10 yaşındaki kuzenini voleybol kursundan aldıktan sonra evlerine giderken Y.E.'nin (17) kullandığı minibüsün çarptığı Esmanur Akdemir (14), yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Kazanın görüntülerinde sürücünün, 30 kilometre hız sınırı olan okul bölgesinde yüksek hızla ilerlediğini söyleyen Esmanur'un babası Sinan Akdemir, "Kızım, kamyonların kaldırıma park etmesi sonucu yol kenarından ilerlemek istedi. Sürücü ve ona aracı verenlerin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Kaza, 1 Şubat'ta saat 14.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Selçukbey Mahallesi, Kanal Caddesi'nde meydana geldi. Esmanur Akdemir, kuzeni Elif Y.'yi voleybol kursundan almak için Değirmenlikızık Mahallesi'ndeki evinden çıktı. Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi'ne giderek kuzenini alan Akdemir, kamyonların park ettiği kaldırımdan geçemeyince, yol kenarından ilerlemeye başladı. Bu sırada Suriye uyruklu Y.E. yönetimindeki 16 LON 10 plakalı minibüs park halinde bulunan otomobile ardından da kuzeninin elinden tutan Esmanur Akdemir'e çarptı. Akdemir yere yığılırken, elini son anda bırakan kuzeni Elif. Y., yaralanmaktan son anda kurtuldu. Elif Y., cep telefonuyla amcası Sinan Akdemir'i arayıp durumu haber verdi. Yakında bulunan Akdemir, koşarak kızının yanına geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini kaza yerinde yaptığı lise öğrencisi Akdemir, babasının da bindiği ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza yerinden uzaklaşan sürücü çevredeki esnaf tarafından durdurularak, polis ekiplerine teslim edildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu arada kaza, çevredeki bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı.

'SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR'

Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Esmanur Akdemir'in kaza sonucu beyin kanaması geçirdiği, kaburga, elmacık kemiği, sağ bacağı, şakak ve burun bölgelerinde kırıklar bulunduğu belirlendi. Karaciğerinin de işlevini yerine getirmediği Akdemir'in, solunum cihazına bağlı olarak tedavisi devam ederken, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

'SÜRÜCÜ AŞIRI HIZ YAPIYORDU'

Kaza yerine 5 dakikalık yürüme mesafesinde olduğunu, haberi alınca koşarak kızı Esmanur'un yanına geldiğini ifade eden Sinan Akdere, "Olayı bana telefon açıp, 'Amca Esmanur'a minibüs çarptı' diyen Elif'ten öğrendim. Kaza yeri yakın olduğu için koşarak gittim. Vardığımda polis ve ambulans olay yerindeydi. Kızımı sağlık görevlileriyle birlikte sedyeye koydum. Ambulansla beraber Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gittik. Sürücünün 17 yaşında, Suriye uyruklu biri olduğunu öğrendim. Kızım o sırada karşıdan karşıya geçmiyordu. Kamyonlar kaldırıma park ettiği için Esmanur kaldırımda yürüyemiyordu ve yol kenarından ilerliyordu. Ben buna kaza diyemiyorum. Sürücü, hız sınırının 30 kilometre olduğu okul bölgesinde aşırı hız yapıyordu. Bu, vahşice öldürmeye teşebbüstür" diye konuştu.

'RUHSAT SAHİBİNİN DE YARGILANMASINI İSTİYORUM'

Ehliyetsiz sürücü kadar aracın ruhsat sahibi olan ağabeyinin de suçlu olduğunu belirten Akdemir, "Ruhsat sahibi, 'kardeşinin anahtarı alarak aracı çaldığını' söylüyormuş. Ancak bu ticari bir araçtır. Daha önceki kamera kayıtlarının da incelenmesini rica ediyorum. Bu sürücünün sürekli olarak tekstil işçilerini taşıdığını düşünüyorum. Bu aracı devamlı kullanıyor. Ben, abisinin de yargılanmasını istiyorum. Aracı ehliyetsiz kardeşine verdiği için en büyük suçlu ruhsat sahibidir. Biz günlerdir yoğun bakım kapısında 24 saat nöbet tutuyoruz. Beyin kanaması da geçiren kızımın hayati tehlikesi devam ediyor. Diğer çocuğum da bu olaydan dolayı psikolojik olarak büyük zarar gördü. Yeşilyayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okuyan Esmanur'un öğretmenleri ve arkadaşları da çok üzüldü. Telefonla arayıp son durumu hakkında bilgi alıyorlar. Ben, sürücü ile ona aracı veren abisinin en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyorum" dedi.