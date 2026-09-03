Bursa\'da atık sular arıtıma taşınacak; Karacabey muhtarlarıyla istişare toplantısı yapıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa'nın merkez ve batı bölgelerindeki atık suların toplanarak arıtma tesislerine ulaştırılması amacıyla kapsamlı altyapı çalışması yürütüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Karacabey'de 85 mahalle muhtarının katılımıyla düzenlenen istişare toplantısında ilçenin ihtiyaç ve taleplerini değerlendirdi.

Biba, burada yaptığı konuşmada, muhtarların sahadaki sorunların tespit edilmesi açısından önemli bir veri kaynağı olduğunu ifade etti.

Muhtarların mahallelerde vatandaşlarla ilk teması kurduğunu belirten Biba, "Mahallenizdeki sorunları bire bir yaşıyor ve yakından takip ediyorsunuz. Bu nedenle muhtarlardan gelen talepleri kıymetli buluyoruz. Sahada yapacağımız tespitlerin, muhtarların bire bir yaşadığı ve bize aktardığı sorunlardan daha gerçekçi olması mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Biba, Karacabey'in tarım ve hayvancılık açısından Bursa ve Türkiye için önemli bir yere sahip olduğunu, ilçeye yönelik planlamaların bu özellikler dikkate alınarak yapılması gerektiğini bildirerek, "Çalışmalarımızda kırsal kalkınmayı sağlayacak formüllere öncelik vermeliyiz. Her talebi ayrı ayrı değerlendiriyoruz. El birliğiyle, adım adım bütün ihtiyaçları gidereceğiz. Hiçbir talep göz ardı edilmiyor. Bazı çalışmalar bu yıl, bazıları önümüzdeki yıl gerçekleştirilecektir. Tamamı öncelik sıralamasına göre belirleniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıda Nilüfer Çayı'nın ilçeye etkisi ve altyapı sorunları da ele alındı.

Biba, Bursa'nın merkez ve batı bölgelerindeki atık suların toplanmasına yönelik kapsamlı altyapı çalışmalarının başlatıldığını aktardı.

Atık suların yerin 8-10 metre altına döşenecek büyük çaplı borularla kapasitesi artırılan Hamitler Arıtma Tesisi'ne taşınacağını bildiren Biba, "Hedefimiz, hiçbir mahallemizin atık suyunun Nilüfer Çayı'na ya da başka bir dereye karışmamasıdır. Şehrin altyapı problemlerine odaklanmış haldeyiz. Bu adeta şehrin damar tıkanıklıklarını açmaya yönelik bir çalışma. Herkes zamanla temizliğe şahit olacak." ifadelerini kullandı.

Toplantıya Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Bilal Tutuş, AK Parti İlçe Başkanı Gültekin Saygısever ile belediye yöneticileri katıldı.