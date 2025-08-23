Bursa\'da Bıçaklı Saldırı Anı Kamerada

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde kimliği belirsiz bir kişi, tartıştığı kadını darbettikten sonra yanındaki arkadaşına bıçakla saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz bir kişi, henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı kadını darbetti. Ardından kadının yanında bulunan arkadaşına yönelen şüpheli, elindeki bıçağı sallayarak üzerine yürüdü.

SALDIRGAN KOŞARAK UZAKLAŞTI

Çevredekilerin araya girmesiyle kavga büyümeden son bulurken, saldırgan koşarak olay yerinden uzaklaştı. Olay anları ise çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

HER YERDE ARANIYOR

Polis ekipleri, görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.