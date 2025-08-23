Bursa'da Bıçaklı Saldırı Anı Kamerada - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bursa'da Bıçaklı Saldırı Anı Kamerada

Haberin Videosunu İzleyin
Bursa\'da Bıçaklı Saldırı Anı Kamerada
23.08.2025 14:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Bursa\'da Bıçaklı Saldırı Anı Kamerada
Haber Videosu

Tartışma sonrası kadına saldıran şüpheli, bıçakla arkadaşına yürüdü, polis arıyor.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde kimliği belirsiz bir kişi, tartıştığı kadını darbettikten sonra yanındaki arkadaşına bıçakla saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz bir kişi, henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı kadını darbetti. Ardından kadının yanında bulunan arkadaşına yönelen şüpheli, elindeki bıçağı sallayarak üzerine yürüdü.

SALDIRGAN KOŞARAK UZAKLAŞTI

Çevredekilerin araya girmesiyle kavga büyümeden son bulurken, saldırgan koşarak olay yerinden uzaklaştı. Olay anları ise çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

HER YERDE ARANIYOR

Polis ekipleri, görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Cep Telefonu, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Polis, Bursa, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Bıçaklı Saldırı Anı Kamerada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İş görüşmesine giden genç kız, sunulan koşullara isyan etti: Sonra biz iş beğenmiyor oluyoruz İş görüşmesine giden genç kız, sunulan koşullara isyan etti: Sonra biz iş beğenmiyor oluyoruz
En pahalı serinlik: Aracın kasasını havuza çevirip arkadaşlarıyla gezdi En pahalı serinlik: Aracın kasasını havuza çevirip arkadaşlarıyla gezdi
Zincir marketi denetime giden belediye başkanı, personelin cevabı karşısında kalakaldı Zincir marketi denetime giden belediye başkanı, personelin cevabı karşısında kalakaldı
CHP’de sular durulmuyor: Şaibeye dayanamayan ilçe başkanı ve yönetimi istifa etti CHP'de sular durulmuyor: Şaibeye dayanamayan ilçe başkanı ve yönetimi istifa etti
Bakan Yumaklı: Türkiye’de şap hastalığının yeni bir çeşidi 60 sene sonra ilk kez görüldü Bakan Yumaklı: Türkiye'de şap hastalığının yeni bir çeşidi 60 sene sonra ilk kez görüldü
Abdülkerim Durmaz, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde alacağı dereceyi açıkladı Abdülkerim Durmaz, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde alacağı dereceyi açıkladı
Bursa’da kafeterya yıkımında ortalık karıştı: 1 polis yaralı, 3 gözaltı Bursa'da kafeterya yıkımında ortalık karıştı: 1 polis yaralı, 3 gözaltı
Bursaspor’dan Fenerbahçe’ye 3 transfer birden Bursaspor'dan Fenerbahçe'ye 3 transfer birden
Aziz Yıldırım’ın kızı Yaz’dan Kerem Aktürkoğlu için flaş sözler Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz'dan Kerem Aktürkoğlu için flaş sözler
Diyarbakır’da silahlı kavga Bir araç ateşe verildi Diyarbakır'da silahlı kavga! Bir araç ateşe verildi
FIFA’dan Yeni Malatyaspor’a 6 puan tenzili cezası FIFA'dan Yeni Malatyaspor'a 6 puan tenzili cezası

17:04
Hakem Kurulu’nun memur zammıyla ilgili ilk toplantısından karar çıkmadı
Hakem Kurulu'nun memur zammıyla ilgili ilk toplantısından karar çıkmadı
16:38
Düğünde havaya ateş açanlar ve trafikte yol kesenler yandı Bakan Tunç’tan açıklama var
Düğünde havaya ateş açanlar ve trafikte yol kesenler yandı! Bakan Tunç'tan açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2025 18:25:08. #7.12#
SON DAKİKA: Bursa'da Bıçaklı Saldırı Anı Kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.