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Bursa'da Boşanma Davası Gelin Arabasıyla Geldi - Son Dakika
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Bursa'da Boşanma Davası Gelin Arabasıyla Geldi

Bursa'da Gülşah A., boşanma davasına gelin arabası gibi süslediği ve üzerine yazılar yazdırdığı aracıyla geldi. Cadde ve sokaklarda tur atan Gülşah A., konvoy oluşturdu ve insanlar tarafından alkışlandı. Dava, eşi duruşmaya gelmeyince ertelendi.

14.12.2023 - 09:53,  Güncelleme: 09:57
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Bursa'da Gülşah A.(29), boşanma davasına gelin arabası gibi süslediği ve üzerine 'Osman, cehenneme kadar yolun var' ile 'Boşanıyoruz', yazdırdığı aracıyla geldi. Cadde ve sokaklarda tur atan Gülşah A., "Yol boyunca insanlar korna çaldı, video çekti, alkışladı, tebrik etti ve konvoy oluşturduk. İnsanlar çok pozitifti. Bu kadar büyüyeceğini düşünmemiştim" dedi.Bursa'da, ticaretle uğraşan Gülşah A., 'şiddetli geçimsizlik' gerekçesiyle 9 yıllık eşi Osman A.'dan (42) ayrılmaya karar verdi. 2 çocuk annesi Gülşah A., boşanma davasına, gelin arabası gibi süsleyip, 'Osman cehenneme kadar yolun var' ve 'Boşanıyoruz' yazılarını astığı aracıyla gitti. Çiçek ve yazılarla süslediği aracıyla cadde ve sokaklarda turlayan Gülşah A.'yı gören diğer sürücüler konvoy oluşturdu. Konvoydaki sürücüler o anları cep telefonuyla görüntüledi.

GÜLE OYNAYA GİTMEK İSTEMİŞ

Yol boşunca insanların kendisini tebrik ettiğini belirten Gülşah A., "Boşanma davama güle oynaya gelmek istedim. O yüzden süslediğim aracımın önüne ve arkasına yazılar astım. Çok eğlendim. İnanılmaz keyif aldım. Yol boyunca İnsanlar korna çaldı, video çekti, alkışladı, tebrik etti ve konvoy oluşturduk. İnsanlar çok pozitifti. Bu kadar büyüyeceğini düşünmemiştim" dedi. Dava, Gülşah A.'dan boşanmak istemeyen eşi duruşmaya gelmeyince ertelendi. (DHA)

Bursa\'da Boşanma Davası Gelin Arabasıyla Geldi
Kaynak: DHA
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