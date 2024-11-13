Bursa\'da Camiler için Güvenlik Eleştirisi

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Bursa Büyükşehir Belediyesinin kentteki bazı tarihi camilerde yaklaşık 14 yıldır sağlanan özel güvenlik görevlisi hizmetine gelecek yıl şubat ayından itibaren son verilmesi kararına tepkiler sürüyor.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Ulu Cami önünde yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediyesince müftülüklere gönderilen yazıya önce inanamadıklarını, şaşkınlık içinde olduklarını söyledi.

"Tarihine, değerlerine, kültürüne sahip çıkamayan bir belediye anlayışıyla karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz." diyen Gürkan, bu yazıda, selatin camilerin, türbelerin bulunduğu külliyelerde temizlik ve güvenlik görevlisi hizmetinin şubattan itibaren sonlandırılacağının belirtildiğini aktardı.

Belediyenin tasarruf tedbirlerine dayandırdığı karara tepki gösteren Gürkan, "Bu bize çok enteresan geldi. Çünkü tasarruf tedbirleri adı altında yapılmış bir uygulama diye bahsedildi ama tasarruf adı altındaki uygulamaya baktığımızda, yandaş akrabaları işe almada, onları çalıştırmada bir mahsur görülmüyor, on milyonlarca liralık konserlere harcanan para fuzuli gelmiyor, bunun yanında yapılan, heykellerle ilgili yapılan harcamalar tasarruf tedbirlerine takılmıyor. Ama tarihimize sahip çıkmaya gelince -onlarla ilgilenmeye, ihyasına, restorasyonuna demiyorum sadece güvenlik ve temizliğiyle alakalı meseleden bahsediyorum- ona sahip çıkmaktan aciz kalınınca bu enteresan geldi." ifadesini kullandı.

"Bizde olan belediyelerimizle buraların temizliğini de güvenliğini de ihyasını da yaparız"

Gürkan, Bursa'da vakıflara ait 400 eserin bulunduğunu, Büyükşehir ve Osmangazi belediyeleri AK Parti'li başkanların yönetimindeyken bunların restorasyonu ve ihyası için çalıştıklarını anlattı.

Bursa ile sınırlı kalmadıklarını, Balkanlar'da Kosova'da, Kuzey Makedonya'da, Bulgaristan'da, Yunanistan'da ecdadın inşa ettiği, Evladı Fatihan'ın yaşadığı yerlerdeki eserlere belediyelerin, hayırseverlerin ve iş adamlarının destekleriyle canla başla sahip çıkmaya çalıştıklarını dile getiren Gürkan, şunları kaydetti:

"Bursa'da bulunan vakıflara ait 400 eserin sadece 7'sinde, padişahlarımızın metfun bulunduğu yerler ve külliye tarzı olan Muradiye, 1. Murad Hüdavendigar, Emir Sultan, Yıldırım Bayezid, Yeşil türbeleri dediğimiz ve 625 yıldan beri ayakta durmasıyla dünyanın en önemli mabetlerinden biri olması itibarıyla göz bebeğimiz Ulu Cami'nin de içinde olduğu 7 külliyenin sadece 'Güvenlik görevlilerini ve temizlikle alakalı görevleri çekiyoruz' demek ve 'Tasarruf tedbirleriyle ilgili olarak çekiyoruz' demek ister istemez konserlere harcanan paraları, yapılan heykelleri aklımıza getiriyor. Bunları kamuoyumuzun, hemşehrilerimizin vicdanlarına, takdirlerine bırakıyoruz. Buralara sahip çıkmak lazım. Sadece burası değil, burası da yetmez, Osmanlı'nın ihya etmiş olduğu, gönül coğrafyamızdaki her yerdeki eserlere sahip çıkmak lazım. Şunu da söyleyelim; eğer yapamıyorlarsa, bakamıyorlarsa bizde olan belediyelerimizle buraların gerekli olan temizliğini de güvenliğini de ihyasını da gerekli şekliyle yaparız."

Ulu Cami'ye gelen vatandaşlardan Nihat Yolcu da herhangi bir partiyi savunmadığını, güvenliğin önemli olduğunu belirtti.

Bu tür tarihi yapı ve alanların çok sayıda kişiyi ağırladığına işaret eden Yolcu, "Güvenlik olmadan olmaz. Çok saçma. Büyükşehir başka şeylerle uğraşsın. Yapılacak o kadar iş var ki sadece bayrak asmayla, şununla bununla olmuyor." diye konuştu.