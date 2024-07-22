Bursa'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bursa'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir büfe işletmecisi ile müşterisi arasında çıkan kavgada bıçaklar kullanıldı. Kavgada iki kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan biri hayatını kaybederken, diğerinin tedavisi devam ediyor. Polis tarafından gözaltına alınan saldırgan tutuklandı.

22.07.2024 19:03
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İsmet İnönü Bulvarı'ndaki büfe işletmecisi Rasim Çiçek (63) ile müşterisi G.G. (50) arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

G.G., Rasim Çiçek ile yakını N.T.'yi bıçakla yaraladı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan iki yaralı, Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Rasim Çiçek, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Yakını N.T.'nin ise hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan G.G, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Mudanya, Kavga, Bursa, Olaylar, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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