Bursa'da çıkan kavgada 13 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili bir şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bursa'da çıkan kavgada 13 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili bir şüpheli tutuklandı

Bursa\'da çıkan kavgada 13 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili bir şüpheli tutuklandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaşanan bıçaklı kavgada 13 yaşındaki Abdullah A. hayatını kaybetti. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili olarak gözaltına alınan 6 şüpheliden birini tutukladı. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

27.02.2024 13:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da iki grup arasında çıkan ve 13 yaşındaki çocuğun ölümüyle sonuçlanan bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı.

Yıldırım ilçesi Sinandede Mahallesi'nde yaşları 18'den küçük kişilerin oluşturduğu iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında Abdullah A. (13) bıçakla yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Abdullah A. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çevredeki bir güvenlik kamerasınca görüntülenen olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, kavgaya karışan 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.U. (13) çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Çocuk, Bursa, Kavga, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da çıkan kavgada 13 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili bir şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2024 13:51:37. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da çıkan kavgada 13 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili bir şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement