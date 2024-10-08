Bursa'da cinayet davası başladı

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Bursa'da 4 yıl önce işlenen ve maktulün kimliği "yüz giydirme" işlemiyle tespit edilen cinayetle ilgili tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "kasten öldürme" suçundan müebbet, "ruhsatsız silah taşımak"tan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık Ziya Y. (59), maktul Ertan Gün'ün yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Savunmasını yapan sanık, olaydan bir süre önce arkadaş oldukları maktulün kendisinden birçok kez borç aldığını ve ödediğini anlattı.

Ziya Y, Gün'ün 2020'nin ağustos ayında bir gün kendisini araçla aldığını, yolda tekrar borç istediğini ancak kendisinin buna olumsuz yanıt verdiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Çayırlarboğazı mevkisine gelmiştik. Bu sırada birden yaka cebimdeki cüzdanıma elini attı ve cüzdanımı çekip aldı. Daha sonra bir tabanca çıkararak araçtan inmemi istedi. Cüzdanıma baktığında para olduğunu gördü. Bu defa sinirlenerek tabancasını kurdu, 'Hani para yoktu' dedi. Ben cüzdanı aldım, 'Bırak gideyim' dedim. Şikayetçi olacağımdan korkarak bana saldırmak için hamle yaptı, ben de kendimi korumak için müdahale ettim. Boğuşmaya başladık. Bana olay yerinde bulunan çukuru gösterdi, 'Seni öldürüp buraya gömeceğim' dedi. Anladığım kadarıyla o çukuru daha önce define aramak için kazmış."

Boğuştukları sırada tabancanın ateş aldığını, Gün'ün başının sol tarafından yaralanarak çukurun yanına düştüğünü gördüğünü öne süren Ziya Y, onu öldürmeyi amaçlamadığını, pişman olduğunu ve yıllarca vicdan azabı çektiğini belirtti.

Sanığın tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Cesedin kimliği yüz giydirme işlemiyle tespit edilmişti

Osmangazi ilçesi Süleymaniye Mahallesi'nde 4 Ekim 2020'de, Çayırlarboğazı mevkisindeki bir çukurda insan kemikleri bulan vatandaşlar durumu jandarmaya bildirmişti. Otopside, ölenin erkek olduğu ve silahla başından vurulduğu tespit edilmişti.

Diyarbakır Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü tarafından 2022 yılında cesede yüz giydirme işlemi yapılmış, yaşı ve boyu da belirlenerek eşkale uyan kayıp kişilerle karşılaştırılmış ve bunun Ertan Gün'e (59) ait olduğu belirlenmişti.

Gün'ün telefon görüşme kayıtları ile baz istasyonu bilgileri incelemeye alınmış, söz konusu çukurun olduğu yerde Ziya Y'nin de bulunduğu ortaya çıkmıştı. Olaydan önce Gün'ün Ziya Y'ye araç satacağı, bunun karşılığında da bir miktar kapora aldığı bilgisine de ulaşan jandarma ekipleri, geçen haziran ayında Ziya Y'yi gözaltına almıştı. Olayı itiraf eden Ziya Y, tutuklanmıştı.