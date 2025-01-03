Bursa'da Cinayet: Kıskançlık Yüzünden Başından Vuruldu - Son Dakika
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Bursa'da Cinayet: Kıskançlık Yüzünden Başından Vuruldu

Bursa\'da Cinayet: Kıskançlık Yüzünden Başından Vuruldu

Bursa'da, otomobilinde başından vurulmuş halde bulunan Fatma Elif Kutlu'nun cinayet şüphelisi, erkek arkadaşı Harun K. olarak belirlendi. Şüphelinin, cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediği öğrenildi.

03.01.2025 14:27  Güncelleme: 14:30
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BURSA'da, otomobilinde başından vurulmuş halde bulunup, hastanede hayatını kaybeden Fatma Elif Kutlu'nun (25) cinayet şüphelisi, erkek arkadaşı Harun K. (35) çıktı. Polisin yakaladığı şüphelinin, cinayeti kıskançlık yüzünden işlediğini söylediği öğrenildi.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi. 2'nci Buluş Sokak'ta park halinde bulunan 16 BBJ 025 plakalı otomobilin sürücü koltuğunda kanlar içinde hareketsiz duran kadını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Sağlık ekipleri, üzerinden ehliyet çıkan Fatma Elif Kutlu'ya müdahalesini yaptıktan sonra yakındaki Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Fatma Elif Kutlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Gürsu ilçesinde mobilya mağazası olan Fatma Elif Kutlu'nun cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, çevrede önlem alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kaçan şüpheli Harun K.'yi olaydan 1 saat sonra saklandığı Yıldırım ilçesindeki evinde yakaladı. Gözaltına alınan Harun K.'nin, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul ederek, "Akşam, Elif ile birlikte gezdik. Daha sonra kıskançlık yüzünden tartıştık. Sinirlenince silahımı çıkartıp kendisine ateş ettim" dediği öğrenildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK/BURSA,

Kaynak: DHA

Politika, 3-sayfa, Cinayet, Güncel, Bursa, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Cinayet: Kıskançlık Yüzünden Başından Vuruldu - Son Dakika

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