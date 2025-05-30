Kendisinden haber alamadığı oğlunu bağ evinde baltayla öldürülmüş halde buldu

Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı kırsal Üreğil Mahallesi'nde oturan ve salı gününden bu yana oğlu Mustafa Karaman'dan haber alamayan babası, gece saatlerinde kendilerine ait bağ evine gitti.

CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTI

Eve giren baba, oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı. Babanın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde, Karaman'ın baltayla öldürüldüğü belirlendi.

JANDARMA ŞÜPHELİLERİN PEŞİNDE

Cinayet aleti balta da cesedin yanında bulunurken, jandarma, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.