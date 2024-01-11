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Bursa'da cipin çarptığı çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Bursa'da cipin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, Ü.U'nun kullandığı cip, kaldırımda bekleyen Koç Ortaokulu öğrencisi Beyza Nur Gecü'ye çarptı. Yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı ancak müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından gözaltına alınan Ü.U tutuklandı.

Bursa\'da cipin çarptığı çocuk hayatını kaybetti
11.01.2024 - 12:47,
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde cipin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

Ü.U'nun kullandığı 34 YZ 4434 plakalı cip, Ertuğrulgazi Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı'nda kaldırımda bekleyen Koç Ortaokulu öğrencisi Beyza Nur Gecü'ye (14) çarptı.

Yaralı çocuk, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede yapılan müdahaleye rağmen Gecü kurtarılamadı.

Olay sonrası gözaltına alınan Ü.U, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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