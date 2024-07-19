Bursa'da Çöp Evde Bulunan Çocuğa Verilen Hapis Cezalarının Gerekçesi Açıklandı

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Bursa'da 2 yıl önce çöp evde bakımsız halde bulunan ve şu anda 10 yaşında olan C.M.A. adlı erkek çocuğunun teyzesi ve kuzeninin yargılandığı davada, sanık ve suça sürüklenen çocuğa verilen hapis cezalarının gerekçeli kararı hazırlandı.

Temmuz 2022'de Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi'ndeki bir dairenin tahliyesi için açılan davanın ardından belediye temizlik ekiplerince odada C.M.A'nın kilitli ve bakımsız halde bulunmasıyla ilgili Bursa 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonucu çocuğun teyzesi Kamuran Pınar A'nın 15 yıl, kızı E.Z.A'nın ise 2 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasına mahkum edilmesinin gerekçesi açıklandı.

77 sayfalık gerekçeli kararda, mağdur çocuğun büyük ölçüde tutarlı beyanlarından yola çıkılarak sanık Kamuran Pınar A'nın yeğenine kötü davrandığı belirtildi.

Kararda, Kamuran Pınar A'nın, mağdur çocukla ilgili yıkama, tırnak, saç kesme gibi öz bakım ihtiyaçlarını yerine getirmediği, arada sırada yemek verdiği, kapısını üzerine kilitleyerek dışarıya çıkartmadığı, tuvalet ihtiyacını hapis kaldığı odada gidermesine neden olarak insan onuruyla bağdaşmayacak şekilde yaşamasına neden olduğu tespitine yer verildi.

Sanığın öldürme kastının olup olmadığının tespit edilemediği, böylelikle sanığın üzerine atılı "ihmal suretiyle öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmasını gerektirecek kesin ve somut delil bulunmadığından beraatine karar verildiği bildirildi.

Gerekçeli kararda, anne sevgisine ve bakımına muhtaç olan bir çocuğun, annesi Yasemin A. tarafından anneanne Asuman A'ya bırakıldığı, anneannenin vefatına kadar çocuğa iyi bakıldığı ancak vefatından sonra teyzesi tarafından bakılan C.M.A'nın uzun süre kilit altında tutulduğu ve aç bırakıldığı ifade edildi.

Sanığın işlediği suçtan pişmanlık duymadığı için indirim yapılmadığı vurgulandı

Yargıtay kararları da göz önünde bulundurulduğunda mağdurun yaşadıklarının "eziyet" suçunun kanuni tanımına uyduğunun mahkemece kabul edildiği belirtilen gerekçeli kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Sanığın eziyet suçundan, mağdurun aç kalması sonucu vücudunda meydana gelen zayıflama, mağdurun kilitli şekilde insan onuru ile bağdaşmayacak şekilde kapalı kaldığı süre, okul çağında olması, mağdur çocuğun ihlal edilen haklarının önemi ve sanığın saiki, kastının yoğunluğu dikkate alınarak teşdiden cezalandırılmasına karar verilmiş, sanık hakkında takdiri indirim yapılmasını gerektiren hiçbir hususun yansımadığı, işlediği suçtan pişmanlık duymadığı görüldüğünden hakkında indirim maddelerinin uygulanmasına takdiren yer olmadığına karar verilmiştir."

Sanık Kamuran Pınar A'nın cebir uygulayarak öz annesinden çocuğu sakladığı tespitine yer verilen kararda, "çocuğa karşı cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan cezada indirim yapılmadığı vurgulandı.

Gerekçeli kararda, suça sürüklenen çocuk E.Z.A'ya verilen cezaya da mağdur çocuğun beyanları dikkate alınarak hükmedildiği belirtildi.

Yargılama haziran ayında sona ermişti

Bursa'daki dairesini Kamuran Pınar A'ya kiraya veren Aydın S, kirasını ödemeyen kadına dava açmış, mahkemenin evin tahliye edilmesine karar vermesinin ardından adrese giden icra ekibi, dairenin kapısını çilingir yardımıyla açtırmıştı.

Evin kilidini değiştirerek mahkemenin tahliye kararına uymayan Kamuran Pınar A'nın emniyette ifadesine başvurulmuş, bu sırada çöplerle dolu evin temizlenmesi için haber verilen Nilüfer Belediyesi temizlik görevlileri, 2022'nin temmuz ayında kapısı kilitli bir odada çöplerin arasında sağlık durumu iyi olmadığı tespit edilen erkek çocuk C.M.A'yı baygın halde bulmuştu.

Çocuğun annesinin Kamuran Pınar A'nın ablası Yasemin A. olduğu belirlenmiş, C.M.A. savcılık kararıyla Antalya'da yaşayan anneye teslim edilmişti. Daha sonra C.M.A. ile Kamuran Pınar A'nın kızı E.Z.A, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerince koruma altına alınmıştı. C.M.A, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınmıştı.

Tutuklanan Kamuran Pınar A, yargılama devam ederken adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Sanık Kamuran Pınar A. ve kızı E.Z.A. hakkında ayrı davalar açılmış, aralarında fiili ve hukuki irtibat bulunan bu iki dosyanın birleştirilmesine karar verilmişti.

10. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan yargılama sonucu çocuğun teyzesi Kamuran Pınar A. "eziyet" suçundan 7 yıl, "çocuğa karşı cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetten yoksun kılma" suçundan 8 yıl olmak üzere 15 yıl, kızı E.Z.A. da "çocuğa karşı kişiyi hürriyetten yoksun kılma" suçundan 2 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasına mahkum edilmişti.