Bursa'da Dalgıçlar Müsilajın Durumunu İnceledi

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Bursa'da dalgıçlar müsilajın denizdeki durumunu görüntüledi

BURSA - Marmara Denizi'nde 2021 yılından itibaren belirli aralıklarla görülen müsilajın son durumu Gemlik'te profesyonel 4 dalgıç tarafından görüntülendi. Denizaltındaki görüntüler dalgıçları da şaşkına çevirdi. 27 metreye kadar inen dalgıçlar 18 metrenin altında bulut şeklinde müsilaj ile karşılaştı. Müsilaj; dalgıçları tül perde gibi bütün yosunların, deniz zemininin üzerini kaplamış bir şekilde karşıladı. Kameranın ışıkları açıldığında ise ilerisini göremeyecek kadar yoğun bir müsilaj kaydedildi

Marmara Denizi'nde 2021 yılından bu yana belirli aralıklarla görülen müsilaj, profesyonel 4 dalgıç tarafından görüntülendi. Gemlik Belediyesi, Bursa Kent Konseyi, Gemlik Kent Konseyi ve DOĞADER'in tarafından organize edilen etkinlikte, müsilajın tehlikesine dikkat çekildi. Gemlik limanından tekne ile denize açılan dalgıçlar, müsilajın yoğun olduğu bölgeden dalış yaptı. Deniz salyası olarak da bilinen müsilajın durumu dalgıçlar tarafından kamera ile görüntülendi.

Denizi kirletenlere cezai işlem ve yaptırım olması gerektiğini belirten Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, "Bursa Kent Konseyi, Gemlik Kent Konseyi ve DOĞADER ile birlikte bir farkındalık oluşturmak için düzenledik. Gemlik için Marmara'nın incisi denir. Maalesef bugün o incinin çamura bulandığını gördük. Bugünden itibaren acil önlem alınması gerekiyor. Denizi kim kirletiyorsa mutlaka ceza ve yaptırım uygulanması gerekiyor" diye konuştu.

Marmara Denizi'nin çevresinde yaşayan herkesin denize sahip çıkmasına ihtiyaç olduğunu belirten Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Mustafa Sarı, "Marmara Denizi'nin çevresinde 7 tane il var ve 25 milyon insan yaşıyor. Türkiye'nin yarısından fazlasına hizmet sunan bir endüstri kümelenmiş durumda. Buradaki atıkların hepsi Marmara Denizi'ne gidiyor. Müsilaj, bizim bu denizle kurduğumuz yanlış ilişkinin sonucu. Bu sonucun değişmesini istiyorsak nedenlerini ortadan kaldırmamız lazım. Tabii ki evsel atıklar, sanayi atıkları, tarımsal atıklar ve yanlış kıyı kullanımı öncelikli ama bunların hepsinin içinde hepimiz varız. Sabah uyanıp lavaboyu kullandığımızda, sifonu çektiğimiz zaman o atıklar Marmara Denizi'ne gidiyor. Dolayısıyla müsilaj bunun bir sonucu. Bugün arkadaşlarımız müsilajın durumunu deniz altındaki durumu gözle görmek için dalış yaptı. Denizler, balıklar, yengeçler ve midyelerin evi. Onların evini kirletiyoruz. Atıklarımızı onların evinin ortasına bırakmış oluyoruz. Müsilajın ortaya çıkmasına neden olan faktörleri ortadan kaldıramadıktan sonra müsilajdan kurtulma şansımız yok. Bunun için farkındalığa ihtiyacımız var. Marmara Denizi'nin çevresinde yaşayan her bir bireyin denize sahip çıkmasına ihtiyacımız var. Lavabonuzdan bir litre kızartma yağını döktüğünüzde bir milyon litre deniz suyunu kirletirsiniz" dedi.

Dalgıç Mehmet Tufan ise, "Bugün 27 metreye kadar bir dalış gerçekleştirdik. 18 metrenin altında bulut şeklinde bir müsilaj bizi karşıladı. Müsilaj bizi zeminde tül perde gibi bütün yosunların, deniz zemininin üzerini kaplamış bir şekilde karşıladı. Kameranın ışıklarını açtığımızda ilerisini göremeyecek kadar yoğun bir müsilaj vardı. Hepimizin adına çok üzücü bir şey. Bizim 'Denizin kirliliği elle değil vicdanla temizlenir' diye bir sloganımız var. Burada biz sadece farkındalık oluşturmak için bu dalışı gerçekleştirdik" şeklinde konuştu.

Gemlik Kent Konseyi Başkanı Sedat Akkuş, "Bugün farkındalık oluşturmak için Marmara Denizi'nin Harmankaya mevkiinde müsilajı görüntülemek için dalgıçlarla beraber deniz keşfi gerçekleştirdik. Dalgıçların aktardığı görüntülere baktığımızda 20 metrenin altında bir müsilaj tabakası denizin dibine çökmüş durumda. Bir farkındalık oluşturmak için yola çıktık bundan sonra bu farkındalıklara devam ederek toplumun tamamını bilinçlenmesini hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.