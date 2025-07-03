Bursa\'da Doğal Gaz Patlağı: 3 Yaralı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, iş makinesinin doğal gaz boru hattını patlatması sonucu 3 kişi yaralandı.

Konak Mahallesi Nisa Sokak'ta yer altı elektrik şebekesinde çalışma yapan yüklenici firmaya ait kepçe, doğal gaz boru hattını patlattı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, AFAD, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Patlamanın ardından çıkan alevler, firma çalışanları A.B, A.A. ve Ö.D'yi yaraladı.

Yaralılardan A.A. ve Ö.D. ayakta tedavi edildi. Vücudunda yanıklar oluşan A.B. ise ilk müdahalesinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Patlamanın ardından doğal gaz, su ve elektrik altyapısı zarar gördü.

Ekipler, tedbir amaçlı bölgede enerji ve su akışını kesti.