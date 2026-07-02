Bursa'da Dolandırıcılığa 14 Gözaltı - Son Dakika
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Bursa'da Dolandırıcılığa 14 Gözaltı

02.07.2026 13:32
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Yaşlı çifti 100 milyon lira dolandıran organize suç örgütüne 8 ilde operasyon düzenlendi.

Bursa'da, kendilerini polis olarak tanıtarak yaşlı çifti yaklaşık 100 milyon lira dolandırdığı belirlenen organize suç örgütüne yönelik 8 il ile Sarp Sınır Kapısı'nda düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Bursa'da yaşayan yaşlı çiftin dolandırıcılık başvurusu üzerine Mudanya Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri koordinesinde çalışma başlatıldı.

Ekiplerce yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin yurt dışından temin ettikleri açık hatlarla Bursa'da yaşayan yaşlı çifti aradıkları tespit edildi.

Zanlıların kendilerini "polis" olarak tanıtıp çift adına çok sayıda telefon hattı ve banka hesabı açıldığını, bu hesapların terör örgütü adına kullanıldığını ve evdeki ziynet eşyalarının inceleme amacıyla teslim edilmesi gerektiğini söyleyerek mağdurları korkutup ikna ettikleri belirlendi.

Bu yöntemle yaklaşık 4 milyon 250 bin lira değerindeki döviz ve ziynet eşyasını alan şüphelilerin, mağdurların kredi kartlarını da paravan şirketler aracılığıyla 7 milyon 600 bin lira tutarında kullandıkları, ayrıca yaşlı çifte ait 7 taşınmazı piyasa değerinin çok altında sattırdıkları tespit edildi.

Soruşturmada, şüphelilerin mağdurların telefonlarındaki yazışma ve diğer delilleri silmek amacıyla eve bir kişiyi gönderdikleri, yaklaşık 2,5 ay süren dolandırıcılık sürecinde yaşlı çifti toplam 100 milyon lira zarara uğrattıkları belirlendi.

İlk aramaların yurt dışından yapıldığının belirlenmesi üzerine ekiplerce 6 ay teknik takip yürütüldü, yaklaşık 40 güvenlik kamerasına ait 70 saatlik görüntü incelenerek şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.

Bursa, İstanbul, Mersin, Şanlıurfa, Rize, Artvin, Aydın ve Konya'nın yanı sıra Sarp Sınır Kapısı'nda düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 araca el konuldu.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 5'i hakkında adli kontrol kararı verildi, 3'ü ise savcılıkça serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında olaya karıştığı belirlenen 3 şüphelinin de başka suçlardan cezaevinde bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Dolandırıcılık, Operasyon, Politika, 3. Sayfa, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Bursa, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Dolandırıcılığa 14 Gözaltı - Son Dakika

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