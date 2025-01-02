Bursa'da Dolandırıcılık: Oğlum Dedi, Altınları Alıp Kaçtı - Son Dakika
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Bursa'da Dolandırıcılık: Oğlum Dedi, Altınları Alıp Kaçtı

Bursa\'da Dolandırıcılık: Oğlum Dedi, Altınları Alıp Kaçtı

Bursa'da yaşlı kadını oğluyum diyerek dolandıran şüpheliler İstanbul'da yakalandı, ziynet eşyaları ele geçirildi.

02.01.2025 14:21
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Bursa'da telefonla aradığı kadını oğlu olduğuna ikna edip dolandırdığı öne sürülen şüpheli ile arkadaşı İstanbul'da gözaltına alındı.

Osmangazi ilçesinde yaşayan S.Y'yi (72) telefonla arayıp kendisini "oğlu Suat" olarak tanıtan şüpheli, "Anne şarjım bitti, arkadaşımdan arıyorum, acil ödemem var, evde ne kadar para altın varsa eve göndereceğim kişiye teslim et" dedi.

Dolandırıcının sözlerine inanan S.Y, yaklaşık bir saat sonra kapıya gelen şüpheliye, 21 bilezik, 17 Cumhuriyet altını, 30 bin lira ve 2 bin doları teslim etti.

Daha sonra dolandırıldığını anlayan S.Y, durumu polise bildirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar ve güvenlik kamera kayıtları incelemelerinde, kadının evinden ziynet eşyalarını alanların U.E. ve H.P. olduğu tespit edildi.

Yapılan araştırmalarda şüphelilerin İstanbul'da olduğunun belirlenmesi üzerine harekete geçen ekipler, şüphelileri yakaladı.

Zanlıların araçlarında ve üzerlerinde yapılan aramalarda 21 bilezik, 7 Cumhuriyet altını, 43 bin lira ele geçirildi.

İfadeleri alınmak üzere Bursa'ya getirilen şüphelilerin işlemlerine devam edildiği öğrenildi.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Altını, Dolandırıcılık, İstanbul, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, bursa, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Dolandırıcılık: Oğlum Dedi, Altınları Alıp Kaçtı - Son Dakika

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