Bursa'da Dolandırıcılık Operasyonu: 8 Tutuklama

Bursa merkezli 6 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, vatandaşların, bilişim sistemleri aracılığıyla "yatırım" vaadiyle dolandırıldığı tespit edildi.

Ekiplerin çalışmaları sonucu, Bursa merkezli olmak üzere İstanbul, İzmir, Samsun, Muğla ve Kütahya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dijital materyale el konulan operasyonda, 16 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 8'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.