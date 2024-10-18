Bursa'da Down Sendromlu Çocuğun Fotoğrafı Krize Neden Oldu - Son Dakika
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Bursa'da Down Sendromlu Çocuğun Fotoğrafı Krize Neden Oldu

Bursa\'da Down Sendromlu Çocuğun Fotoğrafı Krize Neden Oldu

Down sendromlu çocuğun ağzının koli bandı ile kapatıldığı fotoğraf sosyal medyada paylaşıldı.

18.10.2024 14:19
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BURSA'da özel çocuklara eğitim verilen okulda ağzı koli bandı ile kapatılan fotoğrafı sosyal medyada paylaşılan down sendromlu K.U.'nun (18) annesi N.K., polise verdiği ifadesinde, "Oğlumun ağzını, okul yönetiminin veya öğretmenin bantladığını veya ağzı bantlı fotoğrafları onların sosyal medyada paylaştığını düşünmüyorum. Fotoğrafı çekip paylaşan kişiden şikayetçiyim" dedi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün olaya ilişkin incelemesi ise sürüyor.

Merkez Yıldırım ilçesindeki bir Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda 4 yıldır eğitim gören K.U.'nun ağzı koli bandı ile kapatılıp, fotoğrafı ise sosyal medyada paylaşıldı. Paylaşılan fotoğraf sosyal medyada tepkiye yol açarken, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan inceleme devam ediyor. Dün akşam polis merkezine giden anne N.K. verdiği ifadesinde, oğlunun down sendromlu olduğu için kendisini ifade edecek durumda olmadığını belirtip, "Ben okul yönetiminin veya öğretmenin oğlumun ağzını bantladığını veya ağzı bantlı fotoğrafını sosyal medyada paylaştığını düşünmüyorum. Ayrıca oğlumun bu zamana kadar bu şekilde ağzını bantladığını düşünmüyorum. Yani oğlumun ağzını kendisini bantladığını düşünmüyorum. Olayın araştırılmasını istiyorum. Çocuğumun ağzı bantlı fotoğrafını sosyal medyada paylaşan şahıs veya şahıslardan şikayetçiyim" dedi.

OKUL AİLE BİRLİĞİ ÜYELERİYLE OKULUN ÖNÜNE GELDİ

Bugün, kendisine destek veren okul aile birliği üyeleriyle okulun önüne gelen N.K., gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Ben yine de söylüyorum. Üstüne basa basa diyorum. Öğretmenlerimiz veya müdürümüz, okulumuz ben bu yandan şikayetçi değilim. Şikayetim sosyal medya. Sen bu çocuğun fotoğrafını çekip de nasıl yayınlıyorsun? ve artı gece saat yediden sonra benim çocuğumun gözündeki bandajı çıkarıp şu anda alenen görünüyor benim oğlum. Ben okuldan, müdürden şikayetçi değilim. Sosyal medyadan benim çocuğumun fotoğrafını çekip atamazlar. 2 senedir hocamızı tanıyorum. 5 senedir bu okula geliyorum"

Bu arada jandarmanın inceleme yaptığı okulda yöneticilerin, öğretmenlerin ve öğrencilerin ifadelerini alan müfettişlerin, güvenlik kamerası görüntülerini de izleyeceği öğrenildi.

Haber: Barış YILMAZ Kamera: Yiğithan HÜYÜK/BURSA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bursa'da Down Sendromlu Çocuğun Fotoğrafı Krize Neden Oldu - Son Dakika

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