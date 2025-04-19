Bursa'da 'Elinde Fırça Dilinde Müzik' Çizgi Roman Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Bursa'da 'Elinde Fırça Dilinde Müzik' Çizgi Roman Sergisi Açıldı

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Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen 'Elinde Fırça Dilinde Müzik' sergisi, sanatçı Bahattin Atak'ın çizgi roman eserleriyle çocukları ve sanatseverleri buluşturdu. Açılışta konuşan Belediye Başkanı Erkan Aydın, serginin çocukların okuma alışkanlığına katkısını vurguladı.

19.04.2025 17:40  Güncelleme: 23:13
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(BURSA) - Osmangazi Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı "Elinde Fırça Dilinde Müzik" adlı çizgi roman sergisi ziyarete açıldı.

Osmangazi Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı Bahattin Atak'ın "Elinde Fırça Dilinde Müzik" adlı çizgi roman sergisini, çocuklar ve çizgi roman severler ile buluşturdu.

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde açılan sergide, Atak'ın geçmişten bugüne kadar kaleme aldığı ve birçok gazetede yayımlanmış çizgi roman kolajları yer alıyor. Serginin açılış töreni Belediye Başkanı Erkan Aydın, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı Bahattin Atak, belediye başkan yardımcıları ve çizgi roman severlerin katılımıyla gerçekleşti.

Açılışta konuşan Aydın, "Bizi çocukluğumuza götüren bu sergiyi hazırladığı için değerli çizerimiz Bahattin Atak'a, teşekkür ediyorum. Rahmetli eşini de yad ediyoruz. Çocukken, haftalık ve aylık çıkan çizgi romanları alıp okumak için gazete bayilerine koşarak giderdik. Kızıl Maske, Tommiks ve Texas, Kara Murat, Yüzbaşı Volkan gibi çizgi romanları ilgiyle takip ederdik. Çizgi romanları okumaya başladığımızda bitirmeden bırakmazdık. Bugün burada açılışını yaptığımız sergi ile adeta çocukluğumuza gittik. Çizgi romanların, çocukların okuma alışkanlığı kazandırılmasında, hayal kurmalarında ve hayata dair yapacakları planlara çok etkisi oluyor. Bahattin Atak'a bu güzel sergi ile bizleri buluşturduğu için teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık diyorum" ifadelerini kullandı.

Atak da çizgi romanın resim ve edebiyatın birleşmesiyle ortaya çıkan bir sanat olduğuna dikkati çekti. Çocukluğunun "Teksas ve Tommiks" gibi yabancıların kültürünü ve hikayelerini anlatan çizgi romanla okumakla geçtiğini anlatan Atak, "Bu çizgi romanları okurken fazlasıyla keyif alsam da çoğu zaman kendimi o dünyanın bir parçası olarak hissedemedim. Bizim kültürümüzden, bizim tarihimizden, belki de sokakta gördüğüm kişilerden bir parça olsun istedim. Eserlerim bu şekilde ortaya çıktı" dedi.

Atak, "Elinde Fırça Dilinde Müzik" adlı çizgi roman sergisini, kaybettiği eşine armağan ettiğini de sözlerine ekledi.

1972 yılında başlayan çizerlik hayatında 600'den fazla çizgi romanı okuyucuların beğenisine sunan Bahattin Atak, 'Kara Doğan', 'Battal Gazi' ve 'Baykara' adını verdiği çizgi kahramanlar ile tanınıyor. 'Yüzbaşı Volkan' karakteriyle çocuklara asker sevgisini aşılayan Atak'ın, 2007 yılında hayata geçirdiği 'Küçük Gezgin' projesiyle il ve ilçelerin tarihi ve kültürel zenginliklerini içeren çizgi romanı da bulunuyor.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bursa'da 'Elinde Fırça Dilinde Müzik' Çizgi Roman Sergisi Açıldı - Son Dakika

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