Bursa'da Feci Kaza: 1 Ölü, 7 Yaralı - Son Dakika
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Bursa'da Feci Kaza: 1 Ölü, 7 Yaralı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Kaza, 4 aracın karışması sonucu gerçekleşti ve otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.

05.04.2025 18:35
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BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Gebze- Orhangazi- İzmir Otoyolu, Orhangazi yakınlarında meydana geldi. 2 otomobilin çarpışmasının ardından, aynı yönde seyir halindeki 2 araç da kazaya karıştı. Savrulan araçlardan biri bariyerlere çarparak durabildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Samet B., Ediz Haşmet Kökyazıcı (55), Ahmet Ç. ve eşi Emine Ç. Orhangazi Devlet Hastanesi'ne, isimleri öğrenilemeyen diğer 4 yaralı ise Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ediz Haşmet Kökyazıcı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tamamen durdu. Jandarma ekipleri tarafından yol tek şeritten sağlanırken, yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluştu. Yol, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bursa'da Feci Kaza: 1 Ölü, 7 Yaralı - Son Dakika

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